В России после атаки беспилотников вспыхнул один из крупнейших НПЗ в Ленинградской области. Фото и видео

В России пожаловались на ночную атаку дронов по очередному российскому НПЗ. БпЛА прилетели на одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ – "Киришинефтеоргсинтез" в 150 км от Санкт-Петербурга.

Видео дня

Губернатор Ленинградской области признал "возгорание в промзоне Киришей" и заявил о "сбитых БпЛА" и отсутствии угроз для людей. Местные же жители жалуются на вонь и игнор властей.

Что известно

В Киришах Ленинградской области, что расположены в 800 км от украинской границы, пожаловались на атаку дронов. По данным украинского мониторингового канала monitor, она оказалась вполне удачной, а российская нефтепереработка снова несколько "скукожилась".

"Киришинефтеоргсинтез, Кириши, Ленинградской области РФ – прилет. 800 км от госграницы. Продолжаются ежедневные попадания на больших дистанциях", – отмечено в сообщении Telegram-канала.

Признают атаку и российские паблики. В частности, об ударе по НПЗ в Киришах сообщает "ВЧК-ОГПУ".

А независимое российское издание ASTRA, проанализировав появившиеся в сети кадры со вспыхнувшем после взрывов пожаром, подтвердило: горит именно НПЗ.

"Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области в ночь на 4 октября подтверждается кадрами очевидцев. ASTRA проанализировала два фото с места, на которых запечатлено возгорание. Первый кадр сделан в районе улицы Энергетиков, 6. Это примерно в 3,5 километрах от завода КИНЕФ. Согласно анализу ASTRA, на кадрах горит именно это предприятие", – пишет издание.

Второе фото, по мнению журналистов, сделано в районе дома по ул.Мира, 10, рядом с железнодорожным вокзалом.

"Это примерно в 3 километрах от завода КИНЕФ. За вокзалом горит непосредственно НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ)", утверждает ASTRA.

В издании напомнили, что атакованный завод является одним из крупнейших российских НПЗ. Поэтому он уже попадал в поле зрения Сил обороны Украины – как минимум, трижды: в марте и сентябре текущего года, а также в марте 2024-го.

Судя по появившимся в сети кадрам, на заводе разгорелся масштабный пожар. Так что это пришлось признать даже губернатору региона Александру Дрозденко.

Правда, российский чиновник ограничился общим утверждением о "возгорании в промзоне" и о том, что "пожарные службы приступили к тушению". Тогда же (около 03:30 ночи, менее чем через час после объявления "опасности БпЛА" в регионе) он "успокоил" россиян сообщением о "работе ПВО по БпЛА в Киришах".

А уже в 5 часов утра Дрозденко отрапортовал о "сбитии" сразу семи дронов и "ликвидации пожара в промзоне".

Попутно чиновник уведомил, что "по информации Роспотребнадзора – экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет".

Вот только в заявления Дрозденко поверили не все жители Киришей. В комментариях к его сообщениям многие писали, что насчитали 12, а то и около 15 дронов.

Другие же требовали "инструкций" и жаловались на удушливую вонь, заполонившую населенный пункт.

"Вонь страшная стоит! Горим! Завод полыхает! Пожарки носятся, как угорелые! Что происходит? Что делать?" – истерически вопрошала одна из комментаторов, которая, к слову, так и не дождалась ответа.

Судя по опубликованным кадрам, жителей Киришей атака напугала. Но так и не сподвигла к правильным выводам: вместо прекращения агрессии против соседнего государства они требуют "стереть Украину с лица земли".

Точные последствия атаки пока неизвестны.

В минобороны РФ тем временем заявили об "уничтожении" в течение ночи 117 БпЛА, в том числе шести – над Ленинградской областью.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 3 октября, стало известно, что в России был атакован Орский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие расположено в 1400 км от границы Украины. Из-за атаки на заводе проводили эвакуацию работников.

Позже стало известно, что атака на Орский нефтеперерабатывающий завод была операцией СБУ.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал для россиян больше неприятных сюрпризов: по его словам, украинское оружие отныне достанет любые военные объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!