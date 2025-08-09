В России затонул буксир ВМС "Капитан Ушаков": что произошло

В порту Санкт-Петербурга ушел под воду морской буксир "Капитан Ушаков", принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу. Инцидент произошел у причала Балтийского завода вечером 8 августа.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что судно резко наклонилось на правый борт, после чего его начало затапливать. Экипаж и работники порта пытались спасти буксир в течение всей ночи, но усилия оказались тщетными.

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен", – рассказал начальник отдела по связям с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев.

Следственный комитет России начал проверку по статье, касающейся нарушения правил безопасности при производстве строительных и других работ. Силовики также оценивают размер материального ущерба, причиненного аварией.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа в Сочи Краснодарского края РФ сработали сирены воздушной тревоги из-за украинских дронов. Армия страны-агрессора задействовала средства ПВО; туристов в отелях, санаториях и других местах отдыха администрации выгоняли в укрытия и подземные паркинги.

Утром 9 августа республику Татарстан атаковали дроны-камикадзе. Под ударом оказался, в частности, город Елабуга, где расположен завод по производству ударных дронов типа Shahed/Герань.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!