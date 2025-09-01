С 1 сентября в России вступают в силу новые репрессивные законы

Поиск "экстремистских материалов" теперь под запретом — штраф до 5 тысяч рублей. Передавать сим-карты и аккаунты нельзя — штраф до 200 тысяч руб.При покупке сим-карты будут снимать на камеру, запись хранится месяц. Реклама и распространение VPN запрещены — до 500 тысяч руб. На всех новых смартфонах обязателен шпионский мессенджер Max и российский магазин приложений RuStore.

Финансы: Банки могут замораживать счета без суда.Блокировка счёта автоматически оставит человека и без мобильной связи.Подозрительные операции с наличными будут блокировать.

Автомобили :Выросли пошлины.

Образование: Выпускники колледжей не смогут поступить в вузы без ЕГЭ, если специальность отличается.

Другие запреты: Фильмы с "нетрадиционными ценностями" не получат прокатное удостоверение."Иноагентам" запретили просветительскую деятельность.

Зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики будут продавать только по паспорту.