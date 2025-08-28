В России уничтожили инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь: прогремел мощный взрыв. Видео

На территории государства-агрессора утром 28 августа уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь. Это произошло в результате мощного взрыва.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в ГУР. Отмечается, что атака на станцию состоялась около 5 утра. Как видно на полученном видео, под железнодорожными цистернами, которые находились на железнодорожном полотне и очевидно наполнены горючим, была заложена взрывчатка.

Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.

Как сообщает собеседник в ГУР МО, атака на узловую станцию Тверь является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

Силы обороны Украины в ночь на 28 августа атаковали территорию РФ дальнобойным оружием. Поражен ряд важных объектов агрессора. Об этом утром в четверг сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там подтвердили обстрелы двух нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов и логистических объектов.

– На территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

– В ночь на 21 августа украинские воины атаковали законные цели на территории РФ, в частности Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

– Ранее сообщалось, что меньше чем за неделю украинские военные поразили техники оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага, в частности, 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС.

