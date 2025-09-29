В России создали бронированный пикап: какие характеристики вражеской техники. Фото

Государство-агрессор РФ представило новый многоцелевой бронированный пикап "Легионер". Он может перевозить оружие, боеприпасы, другие грузы или личный состав в зонах боевых действий.

Как передает Defence Blog, компанией-производителем этой техники является РБМ ("Русские боевые машины"). Количество новых машин неизвестно.

"Легионер" не предназначен для замены полностью защищенных бронетранспортеров. В издании отметили, что эта техника должна поддерживать логистику, выполняя транспортные и вспомогательные задачи там, где тяжелая броня не нужна. Меньший вес и более высокая скорость по сравнению с традиционными БТР направлены на повышение оперативного темпа в динамичных условиях.

Российский "Легионер" построен на шасси 4×4 с бронированной кабиной и открытой грузовой платформой. Задняя часть может использоваться для перевозки или же для установки турели с пулеметом.

Внешне "Легионер" напоминает советские бронетранспортеры БТР-40 и БТР-152, однако он получил более современную элементную базу и характеристики. Разработчики описывают эту машину как многоцелевую, способную выполнять широкий спектр задач.

Основные характеристики бронированных пикапов "Легионер"

Масса – 6,5 тонны, грузоподъемность – 2,5 тонны.

Максимальная скорость – 100 километров в час.

Запас хода – 750 километров.

Уровень защиты – БР 5 (броня способна выдерживать обломки и выстрел из СВД пулей калибра 7,62×54 мм со стальным упрочненным сердечником с 10 метров).

Двигатель – дизельный ЯМЗ-234 мощностью 200 лошадиных сил.

Вражеская техника типа "Легионер" призвана заполнить пробел между небронированными военными автомобилями и более тяжелыми бронетранспортерами типа БТР-82А.

