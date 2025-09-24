В России на фоне войны против Украины хотят ввести круглогодичный призыв в армию

В России призыв граждан на военную службу планируют осуществлять в течение всего календарного года. В госдуме уже проголосовали за соответствующий законопроект (№ 973851-8) в первом чтении.

Сейчас призыв россиян проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В проекте закона авторы утверждают, что нововведение "позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан".

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как будет проходить призыв

В течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

Повестки будут направляться призывникам без привязки к конкретному месяцу, объяснял председатель комитета госдумы по обороне, соавтор инициативы Андрей Картаполов. "Повестки люди будут получать в течение года", – сказал он.

Депутат объяснил, что повестка будет "приглашать в военный комиссариат", а в войска призывники "будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью".

По словам россиянина, это необходимо, чтобы "разгрузить комиссариаты, которые будут работать не три месяца в режиме "ошпаренной кошки", а нормально и плавно в течение года".

Предусмотрены и другие изменения: граждане РФ, подлежащие призыву и не получившие повестку до начала установленного законом очередного периода отправки призывников, не пребывающих в запасе, к местам прохождения военной службы, в двухнедельный срок со дня его начала обязан лично явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета.

