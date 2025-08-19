В России рекордно упал темп набора на контракт с минобороны: в чем причины

В России темпы набора новобранцев для войны против Украины существенно снизились. Контракты с минобороны РФ во втором квартале 2025-го подписало минимальное за последние два года количество россиян.

В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году количество новых контрактников ниже в 2,5 раза. Об этом пишет российское издание "Важные истории".

Что известно

Издание утверждает, что темпы набора в российскую армию упали до минимума за два года: во II квартале контракт подписали 37,9 тыс. человек — в 2,5 раза меньше, чем год назад.

К такому выводу журналисты пришли, проанализировав данные о расходах федерального бюджета на единовременные выплаты за заключение контракта.

Согласно этим данным, в которые включена информация о наборе новобранцев в 1 квартале, за первое полугодие текущего года выплаты за подписание контракта получили 127,5 тыс. россиян. За аналогичный период 2024 года их выплатили 166,2 тыс. человек.

При этом в Москве продолжают врать о реальных темпах пополнения российской армии. К примеру, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за первые 6 месяцев 2025 года якобы было 210 тыс. новых контрактников: эта цифра в 1,6 раза превышает показатели, вытекающие из данных о расходах российского бюджета.

"Число новобранцев во втором квартале 2025-го упало до минимума за два года: меньше людей вступили в армию РФ лишь в аналогичном периоде 2023-го, когда Россия только начала активную кампанию по привлечению контрактников за деньги. С чем именно связано снижение — неясно", – пишут "Важные истории".

Также издание приводит мнение научного сотрудника Германского института проблем международной безопасности Яниса Клюге. Он рассчитывает данные о новых контрактниках на основе сведений о выплатах из региональных бюджетов. Правда, информация о таких выплатах доступна лишь для 37 российских регионов. Поэтому Клюге экстраполирует имеющиеся показатели на всю Россию.

Так, исследователь считает, что за первое полугодие 2025-го контракт с минобороны РФ могли подписать 191 тыс. россиян. Эта цифра в полтора раза превышает ту, что показывают данные о федеральных расходах бюджета РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в отдельных регионах России урезают выплаты новобранцам армии. Сокращение выплат происходит на фоне масштабного дефицита федерального бюджета и углубления финансовых проблем в регионах, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Также сообщалось, что Россия не отпускает иностранных наемников, у которых закончились контракты.

