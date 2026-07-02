В России пожаловались на потерю Ка-52

В России сообщили о потере штурмового вертолета Ка-52. Однако о том, где именно была потеряна машина, не сообщается.

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Об этом сообщают российские военные корреспонденты. На данный момент известно, что пилот-вертолётчик и штурман-стрелок погибли вместе с вертолётом.

Что известно о вертолете

Ка-52 "Аллигатор" – современный российский двухместный разведывательно-ударный вертолёт, который считается одной из ключевых единиц подразделений армейской авиации ВКС РФ. По состоянию на лето 2026 года, в ходе полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около половины всего своего довоенного парка этих машин.

Характеристики Ка-52:

Максимальная скорость: 300 км/ч;

300 км/ч; Крейсерская скорость : 260 км/ч;

: 260 км/ч; Дальность полета: 460 км (без подвесных баков);

460 км (без подвесных баков); Перегонная дальность: 1110 км (с 4 подвесными баками);

1110 км (с 4 подвесными баками); Максимальная высота: 5,5 км;

5,5 км; Экипаж: два человека;

два человека; Вооружение: встроенная подвижная 30-мм авиапушка 2А42 (боекомплект — 460 снарядов), 12 управляемых авиаракет "Вихрь" (дальность до 8–10 км) или комплекс "Атака", блоки НАР калибра 80 мм (С-8) или 122 мм (С-13), зенитные ракеты "Игла-В" и носовая радиолокационная система "Арбалет".

По данным проекта Oryx, потери вертолетов Ка-52 составляют 68 единиц: из них более 54 полностью уничтожены, остальные серьезно повреждены и выведены из строя.

В то же время, по оценке Генерального штаба ВСУ, количество потерянных машин составляет 115 борт, включая скрытые потери, сбитые борта над оккупированной территорией, а также технику, не подлежащую восстановлению. Однако общее количество потерянных российских вертолетов составляет 353 единицы.

Напомним, ранее в ночь на 2 июля во временно оккупированных Крыму и Севастополе произошла атака украинских беспилотников. В результате ударов раздались взрывы и загорелись объекты энергетической инфраструктуры, а также был нанесен удар по АЗС оккупантов в Бердянске.

Как сообщал OBOZ.UA, город Кстово в Нижегородской области России подвергся очередной атаке БПЛА. Целью удара стал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", после ударов на объекте вспыхнул масштабный пожар.

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