В России начали частичные резервные призывы: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Страна-террорист Россия начала принудительный частичный призыв резервистов в рамках своей более широкой инициативы по формированию активного резерва. Новые силы Кремль, вероятно, также задействует в боевых действиях в Украине.

Кроме того, по меньшей мере 19 субъектов РФ начинают подготовку активных резервистов для подразделений, которые российские власти будут задействовать для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Мобилизация в России

Формирование резервистских подразделений для защиты инфраструктуры происходит после того, как диктатор Владимир Путин подписал 5 ноября закон, позволяющий России готовить резервистов для защиты объектов критической инфраструктуры.

Вскоре после этого появилась информация, что некоторые российские регионы начали формировать специализированные резервистские подразделения до вступления в силу законодательных поправок. Также сообщалось, что Россия планирует использовать резервистов в областях, граничащих с Украиной, для борьбы с диверсионно-разведывательными группами, эвакуации населения и поддержки "контртеррористических" операций.

Кремлевские пропагандисты заявили, что Россия включает в контракты, которые подписывают резервисты, положение, содержащее формулировку о развертывании резервистов только в пределах их родных регионов. Недавний закон, позволяющий России готовить активных резервистов в военное и мирное время, не включал положения, географически ограничивающего места дислокации резервистов, хотя российские официальные лица заявляли, что власти будут отправлять резервистов только для защиты критически важной инфраструктуры в пределах их родного региона.

Реальные намерения Кремля

Аналитики ISW уверены, что Кремль использует необходимость защиты критической инфраструктуры в качестве предлога для сокрытия более масштабных усилий по подготовке активных резервистов к переброске в том числе в Украину. В частности, Московская область отсутствует в списке регионов, которые начали формировать резервные подразделения, хотя украинские силы часто наносили удары по инфраструктуре в этой области.

Российские официальные лица ранее концентрировали усилия по набору военнослужащих в регионах Центральной России, и Кремль, вероятно, аналогичным образом концентрирует усилия по недобровольному частичному призыву в центральных регионах, чтобы оградить более крупные и политически важные населенные пункты, такие как Москва, от усилий по формированию резервов оккупационной армии РФ.

Ранее сообщалось, что в России усиливают скрытую мобилизацию населения для обеспечения несущей потери оккупационной армии постоянным пополнением личного состава. Формальным основанием для этого стало введение непрерывного призыва на срочную службу в течение всего года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьёзным изменением в стратегии России по формированию вооружённых сил, которая до сих пор была направлена ​​на привлечение новобранцев за счёт увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

