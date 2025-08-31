В РФ задержали 39 польских байкеров из-за акции на кладбище: что произошло

В Тверской области России задержали 39 граждан Польши после акции на польском военном кладбище в мемориальном комплексе "Медное". Участникам мероприятия запретили въезд в Россию на пять лет.

Об этом сообщают российские СМИ. По данным регионального управления МВД, акция состоялась 27 августа. Байкеры из объединения Kocham Polskę ("Люблю Польшу") пришли почтить память репрессированных польских офицеров.

На кладбище прошла месса со свечами и факелами, участники читали молитвы, а мероприятие завершилось исполнением государственного гимна Польши.

Полиция РФ заявила, что мероприятие не было согласовано с местными властями. За нарушение правил пребывания и въезда в страну на 39 граждан Польши составили административные протоколы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, а также приняли решение о пятилетнем запрете въезда.

Ранее ряд российских СМИ, в частности Readovka и РЕН ТВ, сообщали, что участие в акции приняли активисты организации Młodzież Wszechpolska ("Всепольская молодежь").

По данным российских изданий, участники приезжали через границу Беларуси по одному, чтобы "не привлекать внимание".

В Readovka участников мероприятия назвали "фанатами Гитлера". В издании заявили, что байкеры "устроили факельное шествие со свастиками, скандировали антироссийские лозунги и оставили вандальские надписи на польском".

РЕН ТВ писало, что всего в акции участвовали 44 поляка, среди которых двое — несовершеннолетние. В издании заявили, что байкеры устроили провокацию на территории мемориального комплекса Медное.

