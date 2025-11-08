В РФ после взрыва газа обрушился подъезд дома в Тульской области. Фото и видео

В одной из многоэтажек сепища Куркино Тульской области страны-агрессора России произошел взрыв газа. В результате инцидента частично разрушился один из подъездов.

Двух россиян в состоянии средней тяжести отправили в местные больницы. Об этом сообщает ряд российских медиа, ссылаясь на местных чиновников.

Из-за взрыва часть подъезда обвалилась. Сначала было известно о двух пострадавших. Впоследствии их количество возросло: губернатор региона сообщал о трех пострадавших, а прокуратура заявила о ранении четырех человек. Среди раненых двое работников газовой службы.

На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов и поисковые работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в поселке Ачи-Су (Дагестан, Россия) 7 ноября на берегу Ачисуупал и разбился вертолет Ка-226. Вертолет при падении попал в жилой дом, в котором в то время не было людей. Однако из-за авиакатастрофы погибли пять человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

