В порту заметили судно: Россия могла возобновить тайные поставки оружия из КНДР после паузы

В одном из портов Северной Кореи после перерыва снова засветилось российское грузовое судно. Грузовой корабль Lady R, внесенный в санкционные списки за содействие торговле оружием с КДНР, заметили в конце сентября: судно сбросило в порту контейнеры с неизвестным содержимым и, похоже, должно забрать взамен другие.

Это может свидетельствовать о возобновлении тайных поставок северокорейского оружия в государство-агрессор РФ. Спутниковые снимки, зафиксировавшие возобновление активности, анализирует NK Pro.

Что известно

У северо-восточного побережья КНДР снова засветилось российское грузовое судно Lady R, находящееся под западными санкциями за содействие незаконной торговле оружием с Северной Кореей. В порту Расон это судно появилось впервые за два месяца. И в NK Pro предполагают: возобновление активности может свидетельствовать о продолжении поставок северокорейского оружия России.

Как свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, проанализированные NK Pro, судно Lady R в период с 24 по 26 сентября готовилось к отправке в российском порту Восточный. А уже в среду, 1 октября, оно сбросило контейнеры в северокорейском порту Расон.

В NK Pro считают, что уже на следующий день было запланировано перемещение судна к соседнему пирсу в порту Расон, где оно должно было забрать морские контейнеры, которые накапливались там с середины сентября.

Издание напоминает, что США, Украина и Южная Корея обвинили Северную Корею в отправке России миллионов артиллерийских снарядов и разнообразного другого оружия, в частности баллистических ракет малой дальности серии Hwasong-11 и противотанковых управляемых ракет, для использования в войне против Украины.

Впрочем, что на самом деле находится в транспортных контейнерах, которые Россия забирает у КНДР с августа 2023 года – точно неизвестно. К тому же, РФ и Северная Корея могут торговать оружием и с помощью трансграничного железнодорожного сообщения.

"Также непонятно, что российские корабли сбрасывали в контейнерах в Расоне, но очевидное отсутствие срочности в доставке контейнеров в другие места — и их пребывание на пирсе в течение недель – может означать, что они часто пустые", – указано в материале.

Издание напоминает, что торговое судно Lady R принадлежит российской судоходной компании MG-Flot, ранее известной как TransMorFlot. На эту компанию правительство США наложило санкции в рамках секторальных ограничений, введенных в российскую морскую отрасль после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

"NK Pro первой обнаружила участие корабля в схеме поставок оружия между Россией и Северной Кореей в октябре 2023 года, после того, как США раскрыли детали операции с участием аналогичного корабля под названием "Ангара" ранее в том же месяце.

Южная Корея ввела санкции против Lady R в апреле 2024 года .

Спутниковые снимки Planet Labs зафиксировали, что "Ангара" посетила порт "Восточный" 8 августа, что свидетельствует о том, что именно это судно могло заходить в Расон после 4 августа. После этого и вплоть до начала октября российских судов в этом северокорейском порту не фиксировалось.

"Отсутствие новой активности на пирсе загрузки оружия Расон с начала августа до этой недели свидетельствует о том, что Россия и Северная Корея приостановили операцию по перевозке морского оружия почти на два месяца, хотя она, возможно, продолжалась в течение этого времени по железной дороге", – указано в материале.

В NK Pro предположили, что двухмесячная пауза в поставках северокорейского оружия в РФ обусловлена снижением спроса на него на фоне замедления российского продвижения и после того, как Москва и Пхеньян объявили о победе на Курской дуге летом — кампании, в которой Северная Корея отправила более 10 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях против Украины с октября 2024 года.

"Однако, Россия, похоже, настроена продолжать войну против Украины, несмотря на международные усилия по завершению войны, а это означает, что помощь Пхеньяна в сфере вооружения, вероятно, будет оставаться активной по крайней мере до прекращения боевых действий", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГУР назвали количество солдат, которых завербовала РФ с начала года. В военной разведке Украины считают, что по состоянию на сентябрь Кремль призвал по контракту около 280 тыс. военнослужащих. Темпы ежемесячного набора колеблются в пределах 35 тыс. человек.

В то же время, по данным ГУР, на Курщине остается часть северокорейского военного контингента, развернутого для противодействия Силам обороны Украины в разгар Курской операции. Они выполняют задачи по усилению границы РФ и занимаются инженерным оборудованием оборонительных позиций.

