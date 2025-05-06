Москву атаковали БПЛА: аэропорты вокруг столицы РФ отменили все рейсы

В ночь на вторник, 6 мая, ряд регионов РФ атаковали БПЛА. Часть из них летела на Москву, власти которой отчитались о якобы сбитии до 20 беспилотников.

Видео дня

Об этом написал мэр российской столицы Сергей Собянин, не уточнив, где именно произошло сбитие БПЛА. По его словам, в нескольких местах произошло "падение обломков".

"На месте падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", – сказано в сообщении.

После этого Росавиация объявила о закрытии московских аэропортов: "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Они не принимали и не отправляли рейсы.

Тем временем атака дронов на Москву продолжалась, мощные взрывы раздавались в Подольске и Наро-Фоминске.

Отметим, что об угрозе БПЛА сообщали также в Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях РФ. Временные ограничения были введены на работу аэропортов Калуги, Волгограда, Саратова и Самары.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая в России пожаловались на атаку беспилотников в столичном регионе и нескольких других областях. Московские власти похвастались тем, что дроны и обломки не долетели до Москвы, тогда как в Калужской области заявили якобы о жертвах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!