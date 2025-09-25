В Подмосковье нашли труп очередного российского топ-чиновника: что известно. Фото

В Подмосковье в России обнаружили тело бывшего председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова. По предварительным данным, он выпал из окна отеля Sheraton возле Шереметьево. Федотов стал 21-м российским топ-менеджером, который умер при загадочных обстоятельствах с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Информацию о гибели высокопоставленного чиновника распространили российские СМИ. Издание "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников сообщило, что речь идет именно об Александре Федотове. Его тело обнаружили под окнами отеля, где он, предположительно, останавливался на одном из верхних этажей. Предсмертной записки на месте не нашли.

По словам собеседников журналистов, происшествие произошло накануне. Жена экс-чиновника в комментарии московским изданиям не стала подтверждать информацию, но и не опровергла ее:"Кто распространяет, у того и уточняйте – у прокуратуры и следствия".

В Следственном комитете Московской области отметили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Детали пока не разглашаются. В разговорах со СМИ некоторые собеседники осторожно намекали, что трагедия могла иметь внезапный характер.

Карьера и достижения

Федотов окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ, служил в звании капитана, после чего работал в транспортных структурах. В 2022 году он стал заместителем председателя КРТИ Петербурга, а впоследствии – и его главой.

Под его руководством комитет перестал отвечать за строительство метро в городе – эта сфера была передана другому ведомству. Зато он подписал несколько крупнейших дорожных контрактов последних лет: на строительство Большого Смоленского моста за 40 млрд рублей, реконструкцию Цимбалинского путепровода и первый этап Южной широтной магистрали. В апреле 2024 года Федотов покинул пост по собственному желанию.

"Синдром внезапной русской смерти" среди бизнесменов и топ-менеджеров в РФ

С 2022 года в России погибли десятки топ-менеджеров, связанных с крупнейшими компаниями страны-агрессора. Во многих случаях следствие увидело признаки самоубийств, а таинственность этих трагедий привела к появлению термина "синдром внезапной русской смерти".

Череда таких загадочных смертей в России началась после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил "СВО". Один за другим начали гибнуть богатые и успешные управленцы, на что обратили внимание даже в российских СМИ.

Гибель Александра Тюнина стала как минимум 20-й в череде этих за последние три года. Причины их смерти остались неизвестными. Среди них:

Александр Тюнин , гендиректор компании "Химпроминжиниринг", структура "Росатома" (сентябрь 2025 год)

, гендиректор компании "Химпроминжиниринг", структура "Росатома" (сентябрь 2025 год) Алексей Синицын, гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" (2025 год).

гендиректор компании по добыче калийно-магниевых солей "К-Поташ Сервис" (2025 год). Дмитрий Осипов , председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год).

, председатель совета директоров "Уралкалия", который умер в августе (2025 год). Михаил Кенин, совладелец крупнейшего российского застройщика – компании "Самолет" (2025 год).

Андрей Бадалов , вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона.

, вице-президент "Транснефти", который в 2025 году выпал с балкона. Витлий Робертус , вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год).

, вице-президент "Лукойла", смерть которого квалифицировали как суицид (2024 год). Владимир Некрасов , который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год).

, который стал председателем совета директоров "Лукойла" после смерти Маганова, умер через год из-за "острой сердечной недостаточности" (2023 год). Вячеслав Ровнейко , директор Межрегионального топливного союза (2023 год).

, директор Межрегионального топливного союза (2023 год). Игорь Шкурко , заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год).

, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023 год). Леонид Шульман , глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год).

, глава транспортной службы "Газпром инвест" (2022 год). Владислав Аваев , бывший вице-президент "Газпромбанка" (2022 год).

, бывший вице-президент "Газпромбанка" (2022 год). Сергей Протосенко , бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год).

, бывший топ-менеджер "Новатэка" (2022 год). Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", который выпал из окна Центральной клинической больницы Управления делами президента (2022 год).

