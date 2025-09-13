В Орловской области РФ неизвестные устроили диверсию на железной дороге: движение поездов остановлено

В Орловской области страны-агрессора России вечером 13 сентября на железной дороге нашли сразу несколько взрывных устройств. В результате детонации одного из них были повреждены пути, и движение поездов на перегоне Малоархангельск - Глазуновка было остановлено.

Видео дня

Об этом сообщили силовики Орловской области. Информацию подтвердил губернатор Андрей Кличков, он также уточнил, что взрывом были убиты два человека, еще один человек ранен.

Взрывчатку нашли при проверке железнодорожных путей. Кто именно был ранен и погиб, власти региона не уточнили. Местные жители утверждают, что убиты и ранены военные из "росгвардии".

Силовики утверждают, что начато "расследование диверсии на железной дороге".

Московская железная дорога, не называя причин, заявила о "задержке" как минимум 10 поездов. Это, в частности, составы сообщением Белгород-Москва, Москва-Кисловодск, Курск-Москва, Белгород-Санкт-Петербург, Курск-Орел и соответствующие поезда в обратном направлении.

Как говорится в последнем сообщении, максимальное время задержки поездов составляет пять часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. И это – не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов.

Всего было нанесено сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора. Воины говорят, что устроили захватчикам Black Summer – три адских летних месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!