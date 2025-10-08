В Новосибирске произошел мощный пожар на складах возле завода, который выпускает электронику и микросхемы. Фото и видео

В среду, 8 октября, в российском Новосибирске вспыхнул пожар на стратегически важном "Заводе припоев", который работает на оборонную промышленность страны-агрессора. Горели складские помещения завода на площади 2 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ. За поребриком уверяют, что причина возгорания неизвестна.

Очевидцы сняли на видео пожар и огромный столб черного дыма, который поднялся над заводом.

По данным МЧС РФ, для тушения пожара отправили 70 спасателей и 23 единицы техники, а также пожарный поезд. Как сообщается, пожар локализован, предварительно, пострадавших нет.

Также российские СМИ сообщили, что из-за пожара произошло обрушение склада, здание полностью выгорело. Отмечается, что пожар якобы произошел на складе сантехники на улице Сибиряков-Гвардейцев, 45б. А склад ЗАО "Завод припоев" находится рядом с выгоревшим зданием.

Прокуратура начала проверку по факту пожара в Новосибирске.

Местное российское СМИ также сообщило, что в здании зарегистрирован филиал российской "дочки" немецкой корпорации Hörmann, которая производит ворота, двери, перегрузочную технику, системы контроля за въездом и автоматикой.

Направления деятельности новосибирского "Завода припоев"

ЗАО "Завод припоев" работает в сфере спайки элементов. На этом предприятии россияне производят электронику, микросхемы и ремонтируют электротехническое оборудование, в том числе и для нужд оборонно-промышленного комплекса РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в России горел один из крупнейших химзаводов РФ, который производит сырье для взрывчатки. Он расположен в 1700 км от украинской границы.

