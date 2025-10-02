Изготавливал сырье для взрывчатки: в 1700 км от украинской границы вспыхнул один из крупнейших химзаводов РФ. Фото

В четверг, 2 октября, появилась информация о том, что в Российской Федерации вспыхнул один из крупнейших химических заводов. Он находится в 1700 км от украинской границы.

Отмечается, что это предприятие, в частности, производит сырье для взрывчатки. Фото поражения по заводу публикует Telegram-канал Exilenova+.

"Только что был поражен филиал "Азот" ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Пермский Край, г. Березники.1700 километров от государственной границы по прямой. Рекорд по дальности?" – говорится в подписи к фото.

Отмечается, что это один из крупнейших производителей азотных удобрений в РФ: аммиак, карбамид, аммиачная селитра и другие продукты, имеющие двойное назначение.

"И для сельскохозяйственного, и для производства взрывчатых веществ. Поражение такого объекта важно как экономически, так и в военной логистике России", – добавляют источники.

Стоит отметить, что в 2024 году предприятие вышло на рекордные объемы – более 2,3 млн тонн продукции. В том числе для производства взрывчатых веществ.

По состоянию на 22:49 местные паблики сообщают о повторных взрывах на "Уралхим Азот".

Напомним, что в ночь на 2 октября в Саратове и соседнем Энгельсе прогремела серия взрывов. Официальной информации о последствиях ночных взрывов пока нет. Местные жители сообщали о работе системы ПВО, воздушной тревоге и непрерывных звуках детонаций в центральных районах города.

Как писал OBOZ.UA, за неполные два месяца (август и сентябрь 2025 года) Силы обороны поразили 85 ключевых объектов агрессора. 33 – это военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса, сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 26 сентября.

