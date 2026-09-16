В Каспийском море россияне накрывают военные корабли защитными сетками. Фото и видео

Российские военные корабли в Каспийске захватчики начали накрывать защитными сетками от дронов после серии успешных ударов украинских беспилотников по пункту базирования каспийской флотилии. Ранее к такой тактике оккупанты безуспешно прибегали в оккупированном Крыму, а вот в Каспийске такое "защитное" сооружение на кораблях увидели впервые.

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Об этом сообщило украинское Osint-сообщество Supernova+. Чтобы лучше ловить рыбу, такой корабль теперь нужно перевернуть, комментируют украинцы увиденное.

О чем речь

В сентябре 2026 года в сети впервые появились кадры, на которых один из военных кораблей в Каспийске полностью затянут специальной маскировочной и защитной сеткой.

Это считается защитой от FPV-дронов и БПЛА – такие сетки натягивают над палубой, надстройками и уязвимым оборудованием судна. Украинские военные называют такую защиту "мангалом", а попытку защитить сооружение именно сеткой – "мини-мангалом".

Что предшествовало

Такие "мини-мангалы" впервые были замечены на военных кораблях российских агрессоров в мае текущего года в оккупированном Крыму. Причем эту защиту первыми и раскритиковали российские так называемые z-военкоры.

Усиление мер маскировки и защиты связано с тем, что база в Каспийске (Дагестан), хотя и расположена более чем в 1000 км от Украины, уже перестала быть безопасным тылом. В течение 2024–2026 годов порт регулярно подвергался атакам украинских БПЛА дальнего радиуса действия.

Напомним, например, как в мае 2026 года здесь подвергся ударам носитель крылатых ракет "Калибр" – ракетный корабль проекта "Каракурт".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в ночь на 10 апреля нанесли удары по российским буровым установкам в Каспийском море. Эти объекты играли важную роль в обеспечении топливом российской оккупационной армии.

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