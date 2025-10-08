В России около тридцати регионов столкнулись с дефицитом полигонов для утилизации твердых бытовых отходов. Из-за этого правительство страны намерено продлить срок эксплуатации несанкционированных свалок до 2029 года. Предыдущее подобное решение уже принимали в 2023 году, когда "временное" разрешение продлили до 2026-го.

Видео дня

Данные обнародовала Служба внешней разведки Украины на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что критическая ситуация наблюдается преимущественно в "труднодоступных и отдаленных регионах" – среди них Амурская область, Якутия, Камчатский и Красноярский края.

Проблемы на грани коллапса

Во многих этих регионах, по данным украинской разведки, вообще отсутствуют объекты для размещения отходов. Суровые климатические условия делают строительство новых полигонов чрезвычайно дорогим и длительным процессом. Если старые свалки закроют в 2026 году, страну может охватить настоящий "мусорный коллапс".

Но денег на создание новых мощностей нет. Причиной называют "социально-экономическую ситуацию" в самой России. По оценкам аналитиков, даже те полигоны, которые возводятся в 2022–2025 годах, исчерпают свой ресурс к 2030-му.

Масштабы загрязнения

На конец 2023 года площадь российских свалок превысила четыре миллиона гектаров. Это территория, соизмеримая с площадью Нидерландов или Швейцарии. Несмотря на такие впечатляющие цифры, реальных действий по очистке окружающей среды власть не предпринимает.

Еще в 2018 году Путин торжественно пообещал до 2024 года построить не менее 200 мусороперерабатывающих заводов. Прошло шесть лет, но проект так и не реализован. Как и многие другие его "национальные инициативы", это обещание осталось лишь на бумаге. Россия продолжает буквально утопать в собственных отходах – и это уже не метафора, а новая норма жизни для разлагающейся империи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что продукты и услуги в России серьезно подорожают в 2026 году. Поправки в Налоговый кодекс РФ уменьшат лимит дохода для патента с 60 до 10 млн рублей в год, а из списка разрешенных для его получения исключат стационарную розничную торговлю и перевозки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!