Продукты и услуги в России серьёзно подорожают в 2026 году. Поправки к Налоговому кодексу РФ урежут лимит дохода для патента с 60 до 10 млн рублей в год, а из списка разрешённых к его получению уберут стационарную розничную торговлю и перевозки.

Ожидаемые дополнительные поступления в 2026 году составят всего 1,27 млрд руб., в последующие два года до 3,3 млрд руб. Эти суммы несопоставимы с потенциальными потерями от закрытия бизнеса, роста безработицы, падения потребительского спроса и усиления инфляции. Под действие поправок попадут более 500 тысяч аптек и магазинов, а также свыше 270 тысяч перевозчиков, рестораны среднего уровня, салоны красоты, автомойки и часть айтишников. В результате работу рискуют утратить миллионы человек: кассиры, кладовщики, водители, экспедиторы, администраторы торговых точек.

Массовый уход малого бизнеса с рынка неминуемо увеличит безработицу в регионах и создаст давление на местные бюджеты и службы занятости. Всё это результат бюджетной политики России, подчинённой военным приоритетам, когда растут силовые и околовоенные статьи, тогда как расходы на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и поддержку малого бизнеса урезаются, либо индексируются ниже реальной инфляции.

Деньги забирают у граждан прямыми и скрытыми способами - повышением тарифов и налоговой нагрузки, ужесточением правил для индивидуальных предпринимателей, штрафами и поборами, ростом цен из-за удорожания логистики и монополизации рынков. Дальнейшая милитаризация расходов разгоняет инфляционные риски в РФ и вымывает сбережения, лишая экономику перспектив развития.

У россиян также будут отнимать квартиры. 01.10.2025 г. в Государственной думе РФ предложили изымать у россиян пустующие жилые помещения и передавать их государству. Если владелец жилья официально не откажется от права собственности, то решение будет принимать специальная комиссия. Затем такая квартира перейдет муниципалитету. При этом власть в России продолжает беспрецедентное повышение коммунальных тарифов, с которыми россияне живут с 01.07.2005. В государственном масштабе закручивается воронка из коррупционных схем, в которой будут проворачиваться невиданные по своей наглости и безнаказанности аферы по отъёму у граждан понравившегося чиновникам жилья

Кроме того, цены на сахар к Новому году могут увеличиться из-за неурожайности сахарной свеклы из-за чего его стоимость за килограмм поднимется примерно с 68 до 81 рубля. У аграриев из Белгорода, Курска, Воронежа и Липецка, где производят больше всего сахарной свёклы, в 2025 году урожайность снизилась до 25% по сравнению с прошлым годом. Неурожай это следствие проваленной агрополитики и замороженных инвестиций. В будущем ситуация станет хуже, так как основные свеклосеющие области фактически являются прифронтовыми. К концу года килограмм сахара в РФ увеличиться в цене на 20%, что автоматически приведёт к росту цен выпечки, кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Для семей с низкими доходами это прямое уменьшение потребления, они начнут экономить на базовых продуктах, которые могут превратиться в "праздничные".

"Сладкая инфляция" затронет множество сфер пищевой промышленности так как сахар является сырьём для сотен продуктов, от хлебобулочных и молочных десертов до детского питания и лимонадов. Удорожание сахара на 20% может превратиться в повышение стоимости товаров на 25–30% на полке магазина, что приведет к падению качества жизни населения РФ. Дорожающий сахар подталкивает не только к отказу от сладкого, но и к уходу в дешёвые заменители сомнительного качества. Это удар по здоровью и будущим расходам системы здравоохранения. Пока миллиарды рублей уходят на силовиков и войну, сельское хозяйство и транспорт довольствуются крохами. Именно отсюда износ техники, отсутствие орошения, слабая страховая защита от погодных рисков и, как следствие, дорогой сахар на столе у обычных людей.

Кроме того, в сфере здравоохранения России назревает серьезная проблема, связанная с уровнем квалификации медицинских работников, вызванная увеличением числа врачей, прибывающих из южных стран ближнего зарубежья. Некоторые врачи используют фиктивные документы и не имеют достаточных знаний для оказания качественной медицинской помощи. Пациенты жалуются на врачей, которые ищут информацию в интернете во время приёма и не могут разработать корректные планы лечения из-за недостаточного владения русским языком.

Проблема риска для пациентов из-за неподтверждённых квалификаций носит системный характер: на рынок врачей РФ попадают мигранты с неподтверждёнными дипломами и навыками. Из-за дефицита кадров и допуска непроверенных специалистов растут ошибки в диагнозах. Пациент получает лечение с риском осложнений, а претензии не к кому адресовать. Срок ожидания приема терапевта и узких специалистов растёт, а качество консультации падает. При травмах, инфарктах, осложнённых родах – цена ошибки повышается. увеличивая смертность и инвалидизацию, особенно в отдалённых регионах. В крупных городах у пациента есть шанс уйти в частную клинику. В малых – альтернативы нет. Ошибки в лечении означают дополнительные больничные, уход с работы, траты на повторные обследования.

А в то же время, Россия урезает расходы на городской транспорт. Готовится радикальное сокращение финансирования федерального проекта "Развитие общественного транспорта", в рамках которого планировалось закупить для российских городов тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру.

Расходы на проект в 2026 году уменьшатся втрое: с 42,6 до 13,8 млрд рублей, как следует из проекта закона, который правительство внесло в Госдуму. Латать "дыры" в бюджете за счёт накопленных перед войной резервов правительству де-факто больше нечем: ликвидные активы Фонда национального благосостояния с 2022 года сократились втрое и едва превышают 4 трлн рублей. Чтобы свести концы с концами, со следующего года Министерство финансов повышает налог на добавочную стоимость до 22%, а также планирует радикальное увеличение налогов для малого бизнеса.

Сырьевые доходы казны также снижаются, в бюджете образуется 5,7 трлн рублей дефицита в 2025 году и 3,8 трлн – в следующем. Правительство буквально заставляет россиян, разве что кроме Москвы и Петербурга, ездить на устаревшей технике по неотремонтированным дорогам: закупки автобусов и троллейбусов сократят втрое. Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в следующем году предстоит потратить 12,9 трлн рублей на армию и ещё 3,9 трлн – на другие силовые структуры, в сумме – 38% всех расходов. Кремль не планирует заканчивать войну: военные расходы останутся на рекордном уровне. Из-за этого в общей сложности около половины государственных программ в бюджете попадут под сокращение расходов. При этом резкое увеличение трат правительство запланировало по статье "национальная безопасность", в 2026 году они увеличатся на 13%. Правительство РФ готовит секвестр ряда ключевых гражданских статей казны. В частности, более четверти финансирования потеряет проект "Здравоохранение". В итоге россияне останутся без дорог, больниц и программ развития.

Подорванная западными санкциями российская экономика катится в пропасть и ведёт к росту бедности. Именно простые россияне пожертвуют собственным благополучием ради финансирования СВО. Для самых бедных граждан это означает необходимость жить, постоянно сокращая расходы на образование, медицину и питание, отдавая все ресурсы на дальнейшую милитаризацию страны. Путин бросает на войну невероятные деньги. Рассчитывая захватить богатые украинские территории с целью их ограбления и поддержания бюджета России. Но если западные санкции усилятся, а военно-техническая и финансовая помощь Украине увеличится, то Москве туго придётся в ведении войны. А пока имея очень узкий финансовый манёвр, Путин бросает все силы на агрессию, но с каждым месяцем возможность для маневрирования сужается. Более жёсткие западные санкции и предоставление Украине союзниками дальнобойного оружия могут просто оставить Кремль без ресурсов для продолжения войны. А это точно заставит Путина сесть за стол переговоров.