'Убивать людей ездил? Ты наемник': в России полицейский неожиданно поставил на место пьяного участника 'СВО'. Видео

В Кировской области России сотрудник Дорожно-патрульной службы отреагировал на вызывающее поведение пьяного мужчины, который называл себя участником "СВО" и хвастался участием в боевых действиях в Украине. Инспектор поставил на место водителя.

Видео дня

Видео разговора мужчин обнародовал Telegram-канал украинского проекта "Хочу жить". Там отмечают, что подобных видео со временем может стать больше.

Конфликт произошел между инспектором Дорожно-патрульной службы и нетрезвым мужчиной, который заявил, что воевал в Украине. Во время общения, которое не попало на видео, нарушитель, очевидно, начал хвастаться своим участием в войне. Он снял на видео отрывок разговора с патрульными. На кадрах нарушитель призвал полицейского отправиться на войну против Украины. На что тот отреагировал, назвав оппонента наемником.

"Убивать людей ездил? Ты наемник", – заявил правоохранитель.

Напомним, В России начали уменьшать суммы единовременных выплат гражданам, которые подписывают контракт с министерством обороны. Теперь в ряде регионов они будут получать только 800 тысяч рублей вместо миллионов.

Также сообщалось, что в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему, командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет за месяц около 30 тыс. оккупантов.

