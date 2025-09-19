У депутата Госдумы России нашли дом на элитном курорте в Италии: цена может достигать 6 млн евро. Фото

Депутат Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Владимир Сенин не указал в своей декларации дом на элитном курорте Форте-деи-Марми в Италии. Согласно данным итальянского кадастра, особняк площадью 559 кв. метров принадлежал ему до начала избирательной кампании, но позже был оформлен на дочерей российского политика.

Видео дня

Об этом пишет "Агентство. Новости". Как отмечается, анализ издания, а также расследование проекта "Агенты войны" свидетельствуют, что Сенин скрыл в декларации о доходах, которую подавал в ходе избирательной кампании, дом на элитном курорте Форте-деи-Марми в итальянском регионе Тоскана.

Согласно выписке из итальянского кадастра, которую обнаружили журналисты-расследователи, на момент начала избирательной кампании в Госдуму в 2021 году Сенин был владельцем двухэтажного дома площадью 559 кв. метров в центре городка Форте-деи-Марми – одного из самых престижных курортов Европы.

Дом в 15 минутах от моря

Виллами здесь владели также министр обороны РФ Андрей Белоусов, семья бывшего главы "ЧВК Вагнера" ныне покойного Евгения Пригожина и бывший вице-премьер-министр РФ Александр Хлопонин.

После начала полномасштабного вторжения РФ сотни семей богатых россиян переехали на итальянский курорт, писала Financial Times.

Особняк Сенина располагается в центре города, в 15 минутах ходьбы до моря.

Стоимость жилья составляется в 5,5-6 миллионов евро, исходя из цен на сайте объявлений по продаже недвижимости в Италии Immobiliare.it

Как отмечают журналисты, Сенин, вероятно, мог позволить такой дом. До депутатства он 18 лет проработал в "Альфа-банке", причем последние десять лет – на посту заместителя предправления.

С 2016 по 2019 годы он возглавлял отделение "Партии роста" в Москве.

Однако при этом он решил переписать недвижимость на родственников перед переходом в Госдуму.

25 августа в "Российской газете" была опубликована декларация Сенина.

В ней указывался доход в 58 млн рублей (около 29 млн грн), 191 млн (95 млн грн) на счетах, две квартиры и четыре участка в Москве и Подмосковье, авто Land Rover, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, а также компания "Технологии бизнес коммуникаций".

Дом в Италии: на бумаге нет – в реальности есть

Дома в Италии на бумаге не было, хотя в реальности он был. 25 июня он перешел в собственность дочерей Сенина Марины и Евгении, свидетельствует выписка из итальянского кадастра.

Сенин должен был указать в декларации дом в Италии, согласно приложению закону "О выборах депутатов Госдумы".

Данные должны были указываться по состоянию на 1 июня, рассказали опрошенные журналистами эксперты.

При этом фирму "Технологии бизнес коммуникаций" Сенин в декларации показал, хотя по документам избавился от нее 4 июня.

На запросы журналистов о комментариях и звонки депутат не ответил.

Кому Сенин передал особняк и компанию

Дочери депутата Марине Сениной – 41 год, она окончила переводческий факультет Московского государственного лингвистического университета и юридический факультет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Она работала в управляющей компании "Альфа-Капитал", но потом сменила профессию и открыла дизайн-студию, выяснили журналисты.

Вместе с долей в особняке в Тоскане, Сенина также получила часть компании "Технологии бизнес коммуникаций", а в 2024 году зарегистрировала свою компанию "Август" по ввозу лапши быстрого приготовления.

Младшей дочери Сенина Евгении – 35 лет. С 2008 по 2011 годы она руководила компанией отца "Технологии бизнес коммуникаций", в декабре 2024 года получила от сестры ее половину компании.

В 2010-х Сенина работала помощницей декана МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), советницей президента "Ассоциации банков России" (Сенин – первый зампред организации), а также в компании "Монэкс трейдинг", специализирующаяся на франчайзинговой розничной торговле и управлении магазинами известных брендов.

Кроме того, фото Евгении Сениной журналисты обнаружили в профиле гадалки на картах таро под псевдонимом Papessa.

Летом 2022 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что Владимир Сенин получил от компании Uber около 300 тыс. долларов за "работу по связям с властями".

Сенин тогда не согласился с выводами расследователей.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября ЕС снял санкции с некоторых россиян. Среди них оказались двоюродный брат российского олигарха Олега Дерипаски Павел Езубов, а также покойный "экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР" Константин Завизенов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!