ТИРАНЫ, УКРАИНОНЕНАВИСТНИКИ, АНТИСЕМИТЫ....: ГЛАВНЫЕ исторические ГЕРОИ "РОССИИ для РОССИЯН".

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Я уже упоминал о главных темах "Форума будущего 2050", который на днях прошел в Москве. К сожалению, наши СМИ и эксперты свои оценки этого собрания РАШИСТОВ свели лишь к пафосным пророссийским высказываниям отца Илона Маска Эррола.

Зато главная идеологическая платформа "Форума" дает основания понять:

какую Россию строит Путин и его команда.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що "Форум майбутнього 2050" організував проект "Царьград" сумновідомого православного олігарха і спонсора війни проти України Костянтина Малофєєва. Водночас цей захід був освячений російською владою та церквою, а одним із його головних спікерів став міністр закордонних справ Лавров.

Наведу Вам ГОЛОВНІ програмні тези цього зібрання:

– росія повинна бути АВТОКРАТІЄЮ із сильним лідером, який не переобирається на виборах;

– офіційна ідеологія – служіння державі, церкві, народу;

– православʼя – ядро ідентичності росії;

– головне покликання жінки – народжувати дітей.

Необхідно довести сумарний коефіцієнт народжуваності до 3.0 до 2050 року;

– відновлення Держплану СРСР;

– головний ворог росії – ліберали та лібералізм…

Але найцікавіше в програмних цілях нинішніх світоглядних вчителів путіна – це перелік ПРАВИЛЬНИХ російських історичних ГЕРОЇВ.

В документі читаємо, що найбільшого прориву та розвитку росія домоглася в часи АВТОКРАТІЇ Івана Грозного, Петра I, Катерини II, Олександра III, Миколи II, Йосипа Сталіна.

Найбільше уваги присвячена "славним делам" Сталіна та Олександра III. В заслуги одного із найкривавіших диктаторів людства Сталіна приведено факти створення 537 нових міст та 1884 селищ.

А Олесандр III названо НАЙБІЛЬШ РОСІЙСЬКИМ із царів (про німецьке походження якого, звісно, не згадується).

Чому саме Олександр III запитаєте Ви?

Саме за цього царя головним девізом імперії стало гасло "Росія до росіян" та офіційною доктриною "самодержавство, православʼя, народність".

Ідеальною формою правління визнано чисто російську теорію "необмеженого народного самодержавства", коли досягнуто єднання царя і народу, а щасливий народ сумлінно та безкорисно служить своєму любому самодержавному монархові. За Олександра III відбулося тотальне одержавлення всіх сфер життя, ліквідовано будь-яка автономія університетів, а вибори ректорів, деканів та професорів замінено на призначення. Влада чиновництва стала необмеженою.

Нетерпимість до інородців, особливо українців, стала основою державної гуманітарної політики. В 1881 році ще більш посилено приписи Емського указу щодо заборони та переслідування української мови.

Гонінь зазнали також євреї та поляки. Лише в 1891 році з Москви та Московської губернії було виселено 17 тисяч євреїв із забороною ремісникам-євреям оселятися там. Полякам же було заборонено обіймати державні посади.

Нагадаю, що історія злодіянь патологічного вбивці й тирана Івана Грозного нині відома широкому загалу.

Про "чудовиська" Петра I, якого Лев Толстой описував як "Беснующего, пьяного, сгнившего от сифилиса зверя, который четверть столетия губит людей, казнит, жжёт, закапывает живьем в землю, заточает жену, распутничает, мужеложествует…" Ви й так знаєте.

А про премʼєр-міністра Миколи II сумновідомого шовініста, україножера та антисеміта Столипіна гидко й згадувати.

Ось такі вони історичні ГЕРОЇ нинішньої путінської росії!

Чому і для кого я про це пишу?

Передовсім для наших захисників "великой российской культуры", "могучего русского языка" і "московського канонического православия", без яких вони навіть в умовах війни російської орди проти українського народу НЕ МОЖУТЬ ЖИТИ.

Для влади Польщі та Ізраїлю, які щоденно виставляють історичні претензії до НАШИХ національних героїв і не мають ЖОДНИХ застережень до нинішніх історичних вчителів та героїв путінської росії, які однаково ненавиділи як українців, так і поляків та євреїв.

Для Трампа і його команди, рівень історичних знань яких, досі сформовано на базі короткого курсу офіційної історії російської імперії та комуністичної партії срср.

І не забуваємо, що для того, щоб перемогти ВОРОГА, якого треба добре знати.