Близько 360 АЗС по всій Росії закрилися через брак палива.

Видео дня

Найбільше проблема помітна на півдні країни, а також у Севастополі та Криму — там кількість АЗС зменшилась майже на 50%. На біржі ціни знову б'ють рекорди: за літр Аі-92 просять 73,6 рубля, а за Аі-95 - 79,3 рубля - пишуть російські телеграм канали.

І це тільки початок, у цих ударів є часовий лаг по ефекту.

Крім прямого ефекту, що просто не реалізують паливо, є ще паралельний вплив на економіку, такий як зменшення податків (бо точкі продажу не працюють, податки нема з чого платити), збільшення напруги на роботу агрохолдерів, які зараз залежні від цін на паливо, ефективність логістики вантажівками і т.д.

А з бюджетом в них погано зараз, як розпітляти витрати вони самі не знають. Я колись писав що їм придеться зменьшувати витрати на війну. І ось почали, на тріліон рублів (з 13 до 12) зменшили. Але думаю це не перше корегування витрат яке ми побачимо.

Ці удари мають ще один нюанс. Вони демонструють, що в України є дрони щоб вибивати російські обʼєкти кожен день. Успішно. Влучно.

І якщо почнуться удари взимку по українській енергетиці- то ніщо не заважає нам відповісти тим самим. А Росія страна велика, і ще більш залежна від перенавантаженої енергетиці.

Як би хто не нив про неефективні українські діпстрайкі, а процес йде непогано. Думаю в нас буде пекельна зима, треба запастись павербанками.

Але нарешті ми зможемо відповідати, а не терпіти. Подивимось хто завиє першим. І де будуть ті росіяни, які ці роки після ударів по енергосистемі України приходили в коментарі та засирали все мемом пропонуючи "гераньку".

Так, від вашої "геранькі" нам погано. Але від нашого "курва бобер" вас точно "попердоле".