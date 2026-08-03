Стали известны подробности о дочери командующего ВКС РФ, которая, возможно, пострадала во время взрыва в московском ресторане: её муж погиб

Вследствие взрыва в одном из самых дорогих ресторанов в центре Москвы 1 августа могла пострадать дочь главнокомандующего военно-космических сил РФ Александра Чайко. 25-летняя Мария была среди гостей, которые собрались на празднование его дня рождения в этом заведении.

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Также из-за полученных вследствие взрыва ранений в больнице, по предварительным данным, умер зять Чайко, 27-летний Даниил Передрий. Подробности из разных источников собрало российское издание "Агентство".

Во время взрыва в ресторане Balzi Rossi могла получить ранения дочь главкома ВКС РФ

Близкие к российским силовым структурам паблики на следующий день после взрыва в московском ресторане, вследствие которого погибли пятеро и пострадали около 20 гостей закрытого праздника, начали публиковать списки пострадавших.

Среди них указана некая 25-летняя "Мария П.", что и стало основой для предположений о том, что под этим именем скрывается дочь юбиляра – Александра Чайко.

Дело в том, что дочери российского генерала – тоже 25 (26 ей должно было исполниться через два дня после взрыва) и имя. А в июне прошлого года Мария Чайко вышла замуж за Даниила Передрия, что объясняет, почему в списке возле имени Мария указана не буква Ч, а буква П.

Источники независимых российских изданий подтверждают, что дочь генерала пострадала. Данные же утечек свидетельствуют, что после свадьбы Мария действительно взяла фамилию мужа, а также переехала к нему: у дочери Чайко и у Передрия в реестрах указан один и тот же адрес проживания.

"Агентство" обнаружило свадебную фотосессию Чайко и Передрия. Из нее следует, что торжество состоялось 8 июня 2025 года на одной из самых дорогих банкетных площадок Подмосковья Villa Rotonda в закрытом поселке Довиль под Одинцово. На свадьбу были приглашены 90 человек. Свадьба Чайко и Передрия проходила в воскресенье", – пишет издание.

Журналисты также обратили внимание на то, что свадебная фотосессия молодоженов прошла в московском отеле Four Seasons Hotel Moscow – в том числе, в самом дорогом номере "Гранд Премьер с видом на Кремль", его цена составляет примерно 167–178 тысяч рублей за ночь.

Кто раскошелился на такое празднование – новоиспеченный муж или отец Марии – журналисты не уточняют.

У самой генеральськой дочки денег на дорогую свадьбу и медовый месяц не было. Только в июле 2023 года она получила диплом бакалавра Института публичного права и управления и в 2024-2025 годах работала юрисконсультом в нотариальной конторе в Москве, получая от 2,2 до 39 тысяч рублей в месяц.

Согласно утечкам данных, Мария указана владелицей BMW 840/8 Series, паспорт на фамилию мужа она получила 17 апреля 2025 года.

В списках Z-каналов указано, что "Мария П." была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой"

Зять генерала скончался в больнице

Среди пострадавших вследствие взрывов в московском ресторане указан также "Даниил П" 27 лет, в котором журналисты заподозрили зятя генерала Чайко.

"Даниил Передрий родился 5 июня 1999 года в Москве. Согласно утечкам, в 2021 году он окончил РЭУ имени Плеханова. В сети есть фотографии его в хоккейной форме. В базах фигурирует как спортсмен-инструктор и индивидуальный предприниматель. Согласно "СПАРК", у него есть ИП. Кроме того, он бенефициар и руководитель компании "Нексум-групп", поставляющей упаковку для косметики и производящей косметику под частными марками. С 2019 года на Передрия зарегистрирован черный Lexus ES 250 2014 года выпуска. 26 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, он уезжал в Армению, попав в базу "покинувших РФ" одного из агрегаторов утечек. Вернулся спустя месяц из Турции", – пишет "Агентство".

Независимые российские издания со ссылкой на источники утверждают, что зять главкома ВКС РФ был одним из двух раненых, которые накануне умерли в больнице от полученных травм.

Что известно о взрыве в центре Москвы

Вечером 1 августа у входа в элитный ресторан Balzi Rossi в Москве прозизошел взрыв: в тот вечер заведение было закрыто для проведения частного мероприятия.

Вскоре стало известно, что погибли три человека, еще около 20 – получили травмы различной степени тяжести.

К утру следующего дня появились сообщения об увеличении количества погибших до 5 человек: за ночь в больнице умерли двое раненых.

При этом, отмечали российские источники, состояние еще минимум шестерых пострадавших оставалось тяжелым.

Еще в вечер взрыва появилась информация, что в этом ресторане праздновал свое 55-летие генерал Чайко.

Сразу после взрывов российские власти привычно выдвинули версию о "взрыве бытового газа" на кухне заведения. Однако не учли, что это многоэтажное здание не газифицированно, что легко доказали независимые журналисты, обратившись к реестрам недвижимости.

После этого подавляющее большинство государственных российских СМИ прекратили сообщать любую информацию как о взрыве, так и о его последствиях.

Несколько позже появилась новая официальная версия: взрыв произошел вследствие детонации взрывного устройства, заложенного в подарочную коробку. С ней к ресторану приехала женщина-"курьер". Подрыв случился в момент, когда один из охранников начал проверять содержимое "подарка".

Принесшая бомбу женщина, остановивший ее охранник, а также одна из гостей погибли вследствие взрыва. Еще 21 человек, находившийся в то время на летней площадке, пострадали. Десятки раненых рос. источники объясняют тем, что взрывное устройство было снаряжено большим количеством поражающих элементов, которые разлетелись по площадке, попадая в гостей – в том числе, в дочь юбиляра и его зятя.

Сам генерал "прославился" ещё в 2022 году: он несет ответственность за военные преступления войск РФ в Киевской области.

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