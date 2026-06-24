Семья близкого к Кадырову депутата одновременно инвестирует в недвижимость в Европе и поддерживает российских военных: всплыли подробности

Российские власти и пропаганда годами продвигают нарратив о "войне" против НАТО и коллективного Запада. Однако на практике представители российской элиты, в частности, семья близкого к главарю Чечни Рамзану Кадырову депутата, демонстрирует поразительное лицемерие и инвестирует в недвижимость в Европе.

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Речь идет о семье покойного чеченского бизнесмена Вахи Агаева, который был близким другом Кадырова. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Важные истории".

Лицемерия российских оккупантов

Пока одни члены семьи Агаева спонсируют боевые действия против Украины, другие обустраивают жизнь во "вражеской" Европе и инвестируют туда миллионы евро. В центре расследования оказалась семья Агаева.

Один из сыновей основателя семейной бизнес-империи Бекхан Агаев заседает в Государственной думе РФ от путинской партии "Единая Россия". На словах и на деле он полностью поддерживает агрессивную риторику Кремля.

Бекхан является основателем бойцовского клуба United Russian Fighters, за который, к слову, выступает скандально известный путинист Александр Емельяненко. По данным расследователей, этот спортивный клуб регулярно отправляет гуманитарные и военные грузы для батальона "АрБат", входящего в состав так называемой "Дикой дивизии Донбасса". Пока депутат госдумы помогает подразделениям путинской армии, его родной брат предпочитает вкладывать деньги в недвижимость на территории Европейского Союза.

Бельгийский паспорт и миллионы в немецкий бизнес

Пока Госдума штампует антизападные законы, второй сын Агаева – Батыр Агаев – решил связать свою жизнь с Европой. Журналисты выяснили, что он уже получил гражданство Бельгии и на данный момент проживает в Берлине.

Более того, он активно развивает инвестиционный бизнес на Западе. Согласно расследованию, Батыр Агаев владеет 56,16% акций фонда EverestOne. Организация инвестирует в коммерческую и офисную недвижимость в Германии. На 2022 год активы фонда оценивались в 65 млн евро.

В компании Mimco Real Estate Holding доля Агаева составляет 43,5%. Данный холдинг вложил около 35 млн евро в немецкую компанию, также связанную с недвижимостью.

В общей сложности семейный капитал, выведенный из России, в частности, от доходов некогда мощной компании "Юг-нефтепродукт" и долей в Туапсинском и Краснодарском НПЗ, пристроен в европейскую недвижимость в размере порядка 100 млн евро.

Кадыровские связи и двойные стандарты

Семья Агаевых исторически глубоко интегрирована в чеченскую элиту. Отец братьев был почетным гражданином Чечни и личным другом Рамзана Кадырова, который регулярно выступает с угрозами в адрес европейских стран.

Расследователи отмечают, что ситуация с братьями Агаевыми наглядно обнажает истинное лицо российской власти. Пока федеральные телеканалы рассказывают о загнивающем Западе и необходимости воевать с НАТО, дети ближайших соратников Кадырова и депутаты "Единой России" разделяют обязанности – один создает видимость патриотизма на родине, а второй обеспечивает семье легализацию и роскошную жизнь в самом сердце Европы.

Напомним, в Кремле готовятся руководить передачей власти главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Эта подготовка, как сообщается, связана с состоянием здоровья действующего главы республики: появляется все больше сообщений о его тяжелой болезни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об инсайдах "Важных историй" относительно того, что происходит в Чечне сейчас. И Грозный, и Москва, утверждают источники издания, готовятся к возможной смерти Кадырова из-за болезни. Адам же – и из-за возраста, и из-за вероятных тяжелых травм в ДТП, – заменить его сейчас не сможет. Поэтому в обеих столицах и подыскивают вероятного преемника. И к нему выдвигаются два ключевых требования.

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