Рязанский НПЗ прекратил первичную переработку нефти после атаки украинских дронов – Reuters

Четвертый по мощности нефтеперерабатывающий завод России – Рязанский НПЗ – уже два дня, как остановил установку первичной перегонки сырой нефти. Нефтеперерабатывающий блок CDU-4 был "срочно остановлен" после того, как загорелся в результате атаки украинских дронов.

Смежные установки CDU-4 также были остановлены, из-за чего на НПЗ прекращены риформинг и каталитический крекинг; не работает и вакуумный гидроочиститель газойля, сообщает Reuters, ссылаясь на два российских источника. Официальный комментарий "Роснефть" (именно ей принадлежит НПЗ), как отмечает агентство, отказалась предоставить.

Источники издания также сообщили, что завод "все еще перерабатывает нефть, но в значительно уменьшенных объемах".

Такие дроновые атаки Украины стали причиной значительного дефицита топлива в нескольких регионах России, отмечает Reuters.

Украинский удар по Рязанскому НПЗ

Ночью 23 октября дроны-камикадзе атаковали Рязанскую область. Причем у БПЛА было две цели – нефтеперерабатывающий завод и авиабаза стратегической авиации ВКС РФ. НПЗ считался основной целью дронов-камикадзе в Рязани.

Прилеты беспилотников в районе предприятия зафиксировали очевидцы. Кроме того, жители региона сообщали, что взрывы прогремели в районе авиабазы "Дягилево". Там дислоцируются стратегические бомбардировщики российских террористов Ту-95МС и Ту-22М3.

Власти Рязанской области подтвердили, что ночью 23 октября регион атаковали дроны. Местный губернатор утверждает, что средствами ПВО над территорией области якобы было уничтожено 14 БПЛА, а "из-за падения обломков" произошло возгорание на территории одного предприятия.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из четырех крупнейших НПЗ в России. Проектная мощность по переработке нефти составляет около 17,1-18,8 млн тонн в год. Входит в состав ПАО "НК "Роснефть". Имеет важное значение для обеспечения топливом как гражданского сектора, так и военно-промышленного комплекса и российской армии.

Предприятие производит широкий ассортимент нефтепродуктов, включая автомобильные бензины (в том числе стандартов Евро-5), дизельное топливо, реактивное топливо (авиакеросин), сжиженные газы, мазут, битум и другие продукты нефтепереработки.

Рязанский НПЗ играет существенную роль в обеспечении вооруженных сил России. Предприятие задействовано в обеспечении российской армии, в частности, поставляет дизельное топливо и, что критически важно, реактивное топливо. Производство авиакеросина на НПЗ составляет значительную долю от общего объема в России (по некоторым данным, около 8,4% от общего производства в стране).

Как сообщал OBOZ.UA, Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение НПЗ в Рязани. В ведомстве заявили, что были зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.

"Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжается", – добавили в Генштабе.

