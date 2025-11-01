Россию атаковали дроны: в Московской области пожаловались на отсутствие света

Вечером 31 октября в нескольких районах Московской области зафиксировали проблемы с электроснабжением после атаки беспилотников. Местные власти сообщили об "аварийной ситуации в электросети", из-за чего сотни домов остались без света.

Об этом сообщают российские СМИ и администрация подмосковного города Жуковский. В регионе проводятся аварийно-восстановительные работы для устранения повреждений.

Блэкаут для жителей Подмосковья

В Жуковском во время атаки дронов произошла серьезная авария в энергосистеме. По данным местной администрации, свет пропал по многим адресам.

Как утверждают в администрации городского округа, это произошло "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ".

"В связи с аварийной ситуацией на электросетях произошло отключение электроснабжения на многие адреса", – говорится в сообщении городских властей. При этом там оптимистично пообещали устранить повреждения и даже извинились за "возможные неудобства".

Жители сообщают о массовых отключениях света

Местные жители Жуковского в соцсетях сообщают, что света нет на значительной части улиц. В частности, без электроэнергии остались улицы Осипенко, Серова, Горельники, части Амет-Хан Султана, Нижегородской, Лесной и тому подобное.

Кроме отключения света, наблюдаются значительные перепады напряжения.

Россияне пытаются держать оптимистично и иногда шутят, что дело в праздновании Хэллоуина и называют это "подарок от Мосэнергосбыта". Однако в основном они недовольны ситуацией и жалуются.

Некоторые отмечают, что системы ПВО РФ не справились с очередной атакой беспилотников и не забывают вспомнить об американцах, "злом Западе" и слова своего главаря о том, что россияне "еще ничего не начинали".

Подробности ночной атаки БПЛА на Россию

Около 23:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили дрон, который направлялся в направлении столицы. Обломки беспилотника упали в пределах Московской области.

Впоследствии он проинформировал об очередных "успехах" российской ПВО и сбитии еще одного БПЛА.

Кроме Москвы и Московской области, напряженная ситуация из-за атаки БПЛА наблюдается и в других регионах РФ. Так, в Туле местные жители сообщают о мощных взрывах.

На фоне массированной атаки украинских БПЛА в аэропортах Калуги и Тамбова ввели временные ограничения на полеты под названием "Ковер", сообщили в Росавиации. Запрет действует на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Украина продолжит атаковать военные объекты на территории государства-агрессора России. При этом приоритетные цели для "дипстрайков" уже были определены.

