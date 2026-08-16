Россия производит больше реактивных дронов, чем обычных: что известно

Российская промышленность наращивает производство реактивных дронов-камикадзе, которые всё чаще используются при атаках на Украину. По данным украинской разведки, объемы выпуска беспилотников "Герань-4/5" уже превысили производство традиционных ударных дронов "Герань-2".

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Такая тенденция создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом пишет "Милитарный" со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Реактивных дронов стали производить больше, чем обычных

По информации ГУР, в настоящее время российская промышленность ежемесячно производит примерно 3 тысячи реактивных дронов-камикадзе "Герань-4/5" и около 2,8 тысячи ударных беспилотников "Герань-2", оснащенных двигателями внутреннего сгорания.

Вероятно, увеличение производства реактивных дронов стало возможным благодаря перенаправлению части производственных мощностей.

В то же время аналитики Центра стратегических и международных исследований сообщали, что по состоянию на март 2026 года Россия ежемесячно производила примерно 5,5 тысячи беспилотников различных типов.

Реактивные "Шахеды" все чаще используются при атаках

Рост количества реактивных беспилотников украинские военные начали фиксировать еще в начале 2026 года.

По словам заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Юрия Черевашенко, уже в апреле от 15 до 20% дронов, которые Россия применяла во время атак, были оснащены реактивными двигателями.

В начале июня количество запущенных реактивных беспилотников достигло 1400 единиц. Для сравнения: в течение всего 2025 года Силы обороны Украины зафиксировали лишь 180 случаев применения таких аппаратов.

С первых недель лета интенсивность использования реактивных "Шахедов" существенно возросла. Это значительно увеличило нагрузку на украинские зенитные подразделения и авиацию.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в июле российские войска использовали в пять раз больше реактивных беспилотников, чем в июне. Во время отдельных атак их доля уже достигала двух третей от общего количества задействованных дронов.

Несмотря на это, общее количество традиционных "Шахедов" по-прежнему превышает их число.

Россия перенастраивает производство

Заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что в июле Россия несколько сократила общие объемы производства беспилотников из-за переориентации предприятий на выпуск реактивных моделей "Герань-4" и "Герань-5".

По его словам, главной проблемой для российских производителей остаются турбореактивные двигатели.

В настоящее время Россия зависит от поставок этих комплектующих из Китая. Стоимость одного двигателя составляет примерно 35–40 тысяч долларов.

Помимо предприятия в Алабуге, производящего беспилотники семейства "Герань", в России также изготавливают дроны линейки "Гарпия". Их производство осуществляет Ижевский электромеханический завод "Купол".

Что известно о "Герань-4" и чем отличается "Герань-5"

"Герань-4" представляет собой модернизированную версию реактивного беспилотника "Герань-3". Новый аппарат получил усовершенствованный фюзеляж и более мощный двигатель.

Размах крыла беспилотника составляет около 3 метров, а длина – 3,5 метра. Максимальная взлетная масса увеличилась с 350 до 450 килограммов.

Беспилотник оснащен китайским турбореактивным двигателем с тягой 160 килограмм-сила. Благодаря этому крейсерская скорость выросла до 350–500 километров в час, а дальность полета увеличилась до 850 километров.

Дрон может находиться в воздухе примерно 2,5 часа, подниматься на высоту до 5 тысяч метров и нести боевую часть массой более 50 килограммов.

В свою очередь, "Герань-5" имеет принципиально иную конструкцию, чем предыдущие модели.

По внешнему виду беспилотник больше напоминает крылатую ракету, чем классические дроны типа Shahed с дельтообразным крылом.

Аппарат оснащен китайским реактивным двигателем TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 килограмм-сил.

Масса боевой части "Герани-5" составляет 90 килограммов, а дальность поражения достигает примерно 1000 километров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начались боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения реактивных "Шахедов". Новый аппарат способен развивать высокую скорость благодаря реактивному двигателю. Разработчики ожидают первых подтвержденных результатов применения таких БПЛА.

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