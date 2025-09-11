Служил в крымскотатарском батальоне: в России приговорили украинца к 20 годам лишения свободы

В России южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Стадникова к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в "участии в террористической организации и обучении терроризму".

Видео дня

Об этом пишет Медиазона. Такой приговор украинец получил за то, что служил в крымскотатарском батальоне, защищая свою страну.

Согласно приговору, первые три года заключения 36-летний Стадников должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

По данным российского обвинения, мужчина осенью 2024 года мужчина прошел обучение и присоединился к 48-му отдельному штурмовому добровольческому батальону ВСУ им. Номана Челебиджихана.

С ноября 2024 года до 26 января 2025 года Стадников воевал в составе пулеметного расчета на территории Волновахского района, после чего попал в российский плен.

В марте этого года имя Стадникова появилось в реестре "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, а в мае его дело дошло до российского суда.

Батальон имени Номана Челебиджихана

48-й отдельный штурмовой батальон имени Номана Челебиджихана – это крымскотатарское вооруженное формирование Украины, созданное в 2016 году во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом. Батальон сформирован преимущественно из жителей юга Украины.

Подразделение получило свое название в честь Номана Челебиджихана – первого председателя правительства Крымской народной республики и муфтия Крыма.

Участники батальона неоднократно преследовались российским ФСБ на временно оккупированных территориях.

В июне 2022 года Верховный суд России признал батальон Номана Челебиджихана террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия приговорила 26-летнюю жительницу временно оккупированного Симферополя Алину Грек к 15 годам колонии за якобы сотрудничество с ГУР. Оккупанты сделали ее фигуранткой дела о якобы государственной измене, прохождении обучения террористической деятельности и подготовке к теракту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!