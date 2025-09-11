Служил в крымскотатарском батальоне: в России приговорили украинца к 20 годам лишения свободы
В России южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил гражданина Украины Дмитрия Стадникова к 20 годам лишения свободы. Его обвинили в "участии в террористической организации и обучении терроризму".
Об этом пишет Медиазона. Такой приговор украинец получил за то, что служил в крымскотатарском батальоне, защищая свою страну.
Согласно приговору, первые три года заключения 36-летний Стадников должен провести в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.
По данным российского обвинения, мужчина осенью 2024 года мужчина прошел обучение и присоединился к 48-му отдельному штурмовому добровольческому батальону ВСУ им. Номана Челебиджихана.
С ноября 2024 года до 26 января 2025 года Стадников воевал в составе пулеметного расчета на территории Волновахского района, после чего попал в российский плен.
В марте этого года имя Стадникова появилось в реестре "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, а в мае его дело дошло до российского суда.
Батальон имени Номана Челебиджихана
48-й отдельный штурмовой батальон имени Номана Челебиджихана – это крымскотатарское вооруженное формирование Украины, созданное в 2016 году во время блокады на административной границе с оккупированным Крымом. Батальон сформирован преимущественно из жителей юга Украины.
Подразделение получило свое название в честь Номана Челебиджихана – первого председателя правительства Крымской народной республики и муфтия Крыма.
Участники батальона неоднократно преследовались российским ФСБ на временно оккупированных территориях.
В июне 2022 года Верховный суд России признал батальон Номана Челебиджихана террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
