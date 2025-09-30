Разрисовали 'портретами Путина': посольство Чехии в Москве стало жертвой вандалов

Посольство Чехии в Москве в ночь на понедельник, 29 сентября, подверглось акту вандализма. На здании неизвестные написали непристойные ругательства на чешском языке, а также нарисовали половые органы.

Неназванный чешский дипломат, с которым пообщалось издание Novinky, прокомментировал инцидент с сарказмом. Он пошутил, что вандалы изобразили на фасаде "портреты Владимира Путина".

"Сегодня (29 сентября. – Ред.) вечером на здании нашего посольства в Москве несколько российских вандалов нарисовали портреты Владимира Путина. Несмотря на их несомненную художественную ценность, нам придется смыть эти изображения", – сказал дипломатический сотрудник.

Официальная реакция Праги

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский опубликовал на платформе X (Twitter) фотографии разрисованного посольства.

"Вот что произошло сегодня (в понедельник. – Ред.) с посольством Чехии в Москве после действий вандалов. Можете сами составить представление", – написал он.

Посол Даниэл Коштовал лично доставит ноту протеста в Министерство иностранных дел Российской Федерации, сообщил глава чешского внешнеполитического ведомства.

"Мы будем требовать предоставления информации о задержанных и компенсации имущественного ущерба. Каждое государство должно обеспечивать защиту дипломатов и безопасность посольств. Такое нападение неприемлемо", – подчеркнул Липавский.

На фотографиях видно надписи kokot ("петух") и kunda ("п***а"), а также примитивные рисунки полового органа. На месте инцидента также нашли бутылку с зеленой жидкостью (которой, вероятно, обливали здание). К ней была прикреплена оскорбительная записка с текстом "чехи – пи*****ы".

Хотя комплекс чешского посольства должны охранять российские силы правопорядка, они, по-видимому, не предотвратили действия хулиганов. Липавский отметил, что в Чехии российские дипучреждения охраняются должным образом, и Прага рассчитывала, что в Москве будут поступать подобным образом.

Глава МИД добавил, что эти "каракули и похабщину" придется как-то удалять со здания с каменной облицовкой. "Так что нам сначала предстоит выяснить, во сколько обойдется ремонт", – указал он.

Позже Липавский сообщил, что, по его информации, задержаны два человека, причастные к нанесению ущерба посольству, еще двоих – ищут, информирует Český rozhlas.

Что предшествовало

Этот случай не является первым нападением на чешское посольство в РФ. В 2020 году группа людей в масках вывесила на ограде посольства транспарант "Стоп фашизму" и бросила в здание несколько дымовых шашек. Ответственность за нападение взяла на себя партия "Другая Россия", которая назвала свою "акцию" ответом на демонтаж в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Российские власти не привлекли виновных к ответственности.

Как ранее писал OBOZ.UA, Чехия предлагает поднять налог на недвижимость для россиян-нерезидентов в 68 раз, что символично отсылает к советскому вторжению 1968 года. Чиновники это объясняют борьбой со спекуляциями на рынке жилья, хотя эксперты считают инициативу малореалистичной.

