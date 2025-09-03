Чехия хочет повысить для россиян налог на недвижимость в 68 раз: почему остановились на этой цифре

Чехия предлагает поднять налог на недвижимость для россиян-нерезидентов в 68 раз, что символично отсылает к советскому вторжению 1968 года. Чиновники это объясняют борьбой со спекуляциями на рынке жилья, хотя эксперты считают инициативу малореалистичной.

Об этом сообщает Radio Prague International. Одним из самых громких пунктов предвыборной программы Чешской пиратской партии (Piráti) стало предложение радикально увеличить налог на недвижимость для граждан так называемых "недружественных государств".

Прежде всего речь идет о россиянах, которые активно скупали квартиры в Праге и других городах в качестве инвестиций, не проживая в них. "Пираты" предлагают поднять налог для россиян-нерезидентов в 68 раз. Такая цифра выбрана неслучайно – она символично отсылает к 1968 году, когда войска СССР вторглись в Чехословакию, жестоко подавив Пражскую весну.

Лидер партии Зденек Гржиб объяснил, что речь идет исключительно о тех гражданах России, которые не имеют постоянного места жительства в Чехии и используют недвижимость как объект для спекуляций. В то же время россияне, получившие убежище в стране, не будут подпадать под новый налог.

"Мы можем, например, опираться на санкционный список МИД, это позволит четко определить, кого именно коснется повышение", – уточнил Гржиб в комментарии для iDnes.cz. Основная идея инициативы заключается в решении проблемы доступности жилья для молодых чехов.

По словам представителей "Пиратов", ситуация, когда сотни квартир стоят пустыми, потому что их приобрели иностранцы как способ инвестирования, является неприемлемой. "Ненормально, когда россияне-нерезиденты владеют здесь пустыми квартирами, купленными как инвестиция, а молодым людям негде жить", – заявила партия.

Кроме этого, "Пираты" обещают построить около 200 тысяч новых квартир в течение следующих четырех лет. Они также предлагают дополнительно обложить налогом участки под застройку в зонах ускоренного строительства, если на них не ведутся работы.

Впрочем, ряд чешских экономистов и экспертов по недвижимости относятся к инициативе скептически. Они отмечают, что как массовое строительство в заявленных масштабах, так и радикальное повышение налога могут оказаться малореалистичными шагами. По их мнению, оба предложения больше работают как электоральный сигнал избирателям, чем как детально продуманная стратегия.

