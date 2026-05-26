Работает ДРГ? В Башкортостане произошел пожар на НПЗ: в сети указали на интересный 'нюанс'. Фото

В ночь на 26 мая в селе Кандры Туймазинского района Республики Башкортостан загорелась нефтебаза ООО "ИнтекХим. В результате интенсивного над территорией поднялся густой дым.

Есть предположение о возможной работе местного диверсионного подполья. Об инциденте сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Возгорание началось с тягача с цистерной на территории предприятия. Впоследствии огонь перекинулся на резервуары с мазутом. Очевидцы публиковали кадры масштабного пожара и сильного задымления.

"Загорелась цистерна на территории предприятия...После этого пламя перекинулось на соседние цистерны. Всего на нефтебазе хранится десять стокубовых емкостей с мазутом".

Однако это уже не первый инцидент на нефтяных объектах Башкортостана за последнее время. На этом фоне пользователи предположили, что в регионе может действовать местная ДРГ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ прекратил работу после атаки украинских дронов 21 мая. На предприятии была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-6, которая обеспечивает более 70% мощностей завода.

