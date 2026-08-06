Путин провел перестановки: в ISW объяснили, что стоит за переменами в военном командовании России

Российский диктатор Владимир Путин провел очередную перестановку в высшем военном руководстве страны. Ключевые кадровые решения затронули сферы тылового снабжения, военных закупок, разработки технологий, а также созданные Силы беспилотных летательных аппаратов.

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По оценке аналитиков, кадровые рокировки происходят на фоне успешных украинских ударов по российской логистике и тыловой инфраструктуре. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Новые назначения в военном руководстве РФ

В ходе встречи с высшим военным командованием и руководством Министерства обороны 5 августа Путин перераспределил сферы ответственности между заместителями министра и командующими округами.

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны по логистике. На этой должности он сменил генерал-полковника Александра Санчика, занимавшего пост с ноября 2025 года.

Александр Санчик переведен на должность замминистра, отвечающего за закупки. При этом Алексей Криворучко, ранее курировавший военно-техническое обеспечение, сосредоточит работу на разработке передового вооружения и перспективных технологий.

Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Андрей Иванаев переведен на место Солодчука в Центральный военный округ. Место Иванаева занял генерал-полковник Петр Булгаруев.

Перестановки в Силах БПЛА

Важные изменения произошли в структуре войск Сил БПЛА. Новым командующим назначен начальник Генерального штаба генерал-полковник Денис Лямин.

Это назначение фактически подтверждает отстранение подполковника Юрия Ваганова, о назначении которого ранее сообщали военкоры. Ваганов подвергался жесткой критике со стороны российских военных блогеров из-за отсутствия военного образования и профильного опыта. До февраля 2022 года он занимался торговлей сантехникой.

Почему Кремль пошел на реорганизацию

Как отмечает ISW, ключевой причиной переформирования командования стали средние и дальнобойные удары Украины. Системные атаки по тыловым районам и путям снабжения критически ослабили российскую логистику на пути к линии фронта, а российские силы, включая подразделения БПЛА, оказались неспособны эффективно им противостоять.

Впрочем, аналитики подчеркивают, что кадровые изменения представляют собой не приток новых кадров, способных изменить подход России к ведению войны, а стандартное "перемешивание" уже действующих генералов. За исключением чисток нелояльных офицеров после мятежа ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года, Путин продолжает систематически ротировать одних и тех же высших командиров между округами и министерскими креслами.

Напомним, главарь Кремля Владимир Путин сменил командующих российскими армейскими группировками в Украине. Один из военачальников фигурирует в деле о массовых убийствах в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в медиа. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

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