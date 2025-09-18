В первой части эссе описан взгляд на будущее России антиподов первой половины XIX века: вольнодумца Чаадаева и душителя вольностей Бенкендорфа. Что любопытно, они сошлись на том, что оно прекрасно! Значит, не такие уж антиподы были они…

Вскоре после их предсказаний Россия потерпела унизительное поражение в Крымской войне. После чего император провел реформы и даже отменил рабство. Реформы пошли впрок, страна быстро развивалась экономически, – но и набирала сбитую было имперскую спесь. Она вновь полезла куда не надо – и снова была разгромлена в русско-японской войне. Это поражение стало еще большим унижением. В Крымской войне России надрала задницу коалиция, включающая сильнейшие державы мира, а тут погром учинила маленькая Япония, которая еще недавно была отсталой страной. С тех пор слово "цусима" стало нарицательным и означает позорный, сокрушительный разгром.

На этот раз дело дошло до низов, до масс, разразилась революция – и в стране появились демократические партии. Не РСДРП, она была столь же демократичной как и гитлеровская НСДАП, речь о Конституционно-демократической партии, о кадетах. Она была создана в 1905 году после объединения Союза земцев-конституционалистов с либеральной интеллигенцией Союза освобождения. Одним из создателей и идеологов партии был Петр Струве, фигура колоритная и противоречивая – его либерализм сочетался с русским национализмом и преклонением перед мощью государства, имперством, как говорят сейчас. Что, впрочем, характерно для российских вольнодумцев всех времен.

Петр Струве – отец русского либерализма

Как и Бенкендорф, Струве имел некоторое отношение к Пушкину – написал цикл работ о том. Но интересен больше тем, как в России преломляется либерализм, а также тем, что его путь и идеи повторяют сейчас российские релоканты-иноагенты – и в этом Россия неизменна.

В первом номере журнала "Русская мысль" за 1908 год Струве опубликовал нашумевшую статью "Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества", где призывал интеллигенцию "пропитаться духом государственности", а национальной идеей России считал "примирение между властью и проснувшимся к самосознанию и самодеятельности народом, который становится нацией". Увы, прошел век, а тот так и не проснулся и не стал нацией.

В статье он писал, что "быть могущественным — значит обладать непременно "внешней" мощью", и что "Оселком и мерилом всей так называемой "внутренней" политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует так называемому внешнему могуществу государства?"

Уже этого достаточно, чтобы заметить, что либерализм Струве весьма специфичен. Далее он на примере русско-японской войны доказывает, что поражение в ней было предопределено ошибочной политикой, неправильным выбором цели. Мысль, что можно было не начинать войну, просто не приходит ему в голову. Вместо этого он определяет "правильное" направление экспансии – Причерноморье:

"Теперь пора признать, что для создания Великой России есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь бассейн Черного моря, то есть все европейские и азиатские страны, "выходящие" к Черному морю. Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического господства есть настоящий базис: люди, каменный уголь и железо. … Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, экономическое господство России в бассейне Черного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке".

Вдохновитель Путина? А то все говорят, что Ильин, фашист Ильин его вдохновляет, его он читает и цитирует! Русские либералы не хуже.

Собственно говоря, Струве и не отрицал своего национализма, даже подчеркивал его и ради Великой России предлагал ассимиляцию и "эмансипацию" евреев, а интересами прочих инородцев совершенно пренебрегал. Что касается имперства, то оно само собой разумелось, было естественным, как вода для рыбы. То-то он считал совершенно необходимым "сохранить в "составе" Империи Царство Польское".

Перечитайте ту давнюю статью Петра Бернгардовича, в ней еще немало поразительных для нашего упрощенного, школьного представления откровений, помогающих понять русский менталитет. Как и в случае Чаадаева.

Герой нашего времени

А теперь возьмем программу Навального к выборам 2018 года: "Россия должна быть лидирующей страной Европы и Азии. Страна должна расширять свое влияние через экономическую мощь и культурную экспансию, в том числе поддержку русского языка во всем мире". Или возьмем соседний пункт о мигрантах: "России нужен визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья. Трудовые мигранты должны приезжать по рабочим визам, а не бесконтрольно как сейчас".

Не правда ли, живо перекликается с пассажами Чаадаева и Струве? Характерно, что все они относят апофеоз России в некое будущее, тем самым подтверждая, что страна не меняется – и за двести лет не изменилась. Вспоминается фраза о том, что в России за 10 лет меняется всё, а за 200 лет ничего.

Да, пункт из программы Навального удивительным образом перекликается с мессианством Чаадаева! Да, от него веет запашком русского мессианства, но это уже запах тлена, смрад разлагающейся империи, однако россияне принюхались и даже свежий воздух зарубежья не всем помогает.

Через несколько дней после гибели героя Акунин опубликовал текст "Что делать без Навального". В нем он пишет, что надо продолжать его дело: "Не нужно объединяться вокруг лидера. Нужно объединяться вокруг системы ценностей, вокруг идеи, и совсем хорошо, если существует план или программа. И такая программа есть – ее разработали Алексей и его команда. Программа эта осталась, и она актуальна".

Актуальна? Скорее опасна. Насмотрелись мы на это осточертевшее расширение влияния России, на культурную экспансию и на поддержку русского языка во всем мире.

В разработке и редактировании программы принимали участие сам Акунин; экономист и бывший замминистра энергетики Владимир Милов; юрист и руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков; экономист и предприниматель Елена Масолова; экономист и первый зампред правления Центробанка в 1995-1998 гг. Сергей Алексашенко; экономист Максим Миронов; доктор юридических наук Елена Лукьянова.

Имена известные, все они противники Путина, все релоканты, но неужели в 2018 году, когда уже было совершенно ясно, к чему ведет логика событий, эти умные люди всерьез мечтали о ПРБ и считали необходимой борьбу с мигрантами?

Вы скажете, что литератор Акунин, певец империи-лайт, в данном случае не показатель? Гм, а по-моему как раз его участие в подготовке программы показательно! Ну хорошо, он ностальгирующий романтик, однако как быть с согласием с экспансионистской и дискриминационной программой трезвых профессионалов Алексашенко, Чикова и Милова?

Не подтверждение ли это имперской исключительности, глубоко укоренившейся в сознании россиян, точнее именно русских как "государствообразующего народа"? А также того, что их менталитет не меняется. У экономистов имеется выражение "социальная наследственность" (она эффективнее генетической), а провидец Лем в "Эдеме" придумал для таких клинических случаев убийственно точный термин социозамыкание.

Современное общественное сознание и менталитет россиян не слишком отличаются от таковых у московитов времен Ивана Грозного. То бишь бешеная Русь-тройка веками мчится по замкнутому кругу. Этот путь отнюдь не ведёт к ПРБ и, как стало очевидным после трех с половиной лет русско-украинской войны, уже никогда не приведет. В заключение и в подтверждение сказанного приведем мнение еще одного генерала.

Эпитафия генерала Миллера

В сентябре 1937-го в Париже агенты НКВД выкрали и вывезли в СССР председателя Русского общевоинского союза генерал-лейтенанта Евгения Карловича Миллера, одного из руководителей Белого движения, бывшего главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России, действующими против большевиков на Северном фронте. В мае 1939-го он был расстрелян во внутренней тюрьме НКВД.

За пару месяцев до похищения генерал написал провидческие строки:

"Пройдет лет сто или двести. Большевики рухнут. Потому что никаких природных ресурсов не хватит даже в такой стране, как наша Россия, чтобы прокормить безумное стадо. И вот тогда придут больные, изуродованные люди и попытаются — может быть даже искренне — что-то изменить. И ничего не получится, потому что заряд векового бессилия слишком силен. Но это, поверьте, не самое страшное..."

Что мы и видим. Путин прекрасный эвтанатор, он намного ускорил гибель России! Ну а о причинах подобной зацикленности России и о том, почему она летит в пропасть или гниет заживо (сами выбирайте подходящее определение), поговорим в третьей части эссе.