"Предупрежден – значит вооружен": Путин странно пошутил о дронах над Копенгагеном и Лиссабоном. Видео

Владимир Путин ответил на обвинения относительно запуска российских беспилотников в воздушное пространство Европы. Он пообещал, что "больше не будет отправлять дроны" в страны ЕС, в том числе в Данию и Францию.

Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о недавних инцидентах с беспилотниками в Европе, заявил, что РФ не имеет целей для армии на территории ЕС.

"Не буду больше. Больше не буду ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон. Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают", – сказал российский диктатор.

Во время дискуссии между Путиным и модератором произошла короткая перепалка.

Журналист заметил: "Вы сейчас Португалию напугали, Лиссабон вспомнили, там с чувством юмора не очень. Это была шутка?"

"Ну почему же шутка", – ответил Путин.

Модератор уточнил: "Тогда предупреждение, тоже по-джентльменски".

"Предупрежден, значит — вооружен", – закончил диктатор.

Путин, комментируя ситуацию, добавил, что в Европе "столько чудаков, которые развлекались историями об НЛО", и предположил, что теперь там "ежедневно будут запускать дроны".

"Ну там столько чудаков, как и у нас, кстати, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать (дроны – ред.) каждый день. Каждый день, боже мой. Вот и пусть там ловят все это", – иронизировал он.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 сентября неизвестные дроны появились над Данией и Норвегией. Ни один из беспилотников не был сбит, власти обеих стран начали совместное расследование.

В Осло дроны были зафиксированы над военной зоной и аэропортом, из-за чего авиадвижение перевели на одну полосу. Работу аэропорта восстановили после трех часов, а двух человек из Сингапура задержали для допроса.

Инцидент повторился 25 сентября. Тогда международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп".

