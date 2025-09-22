'Переломный момент': в ISW объяснили, что стоит за увольнением генерала Лапина в России

В Кремле с военной службы уволили экс-командующего Северной группы войск и Ленинградского военного округа (ЛВО) генерал-полковника Александра Лапина. За время войны против Украины он неоднократно демонстрировал свою некомпетентность как военный командир.

Видео дня

Вместе с тем Кремль, вероятно, использует его как очередного "козла отпущения" и пытается наказать чиновников за провал в отражении наступления ВСУ на Курскую область в августе 2024 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Лапина уволили из-за провалов в войне

Одно из местных СМИ Татарстана 19 сентября сообщило, что Лапин, по данным источников, может стать помощником главы республики Рустема Минниханова. Ему якобы поручат вопросы набора контрактников и, вероятно, контроль за безопасностью в связи с украинскими ударами по региону.

В то же время официальный указ Кремля об этом назначении еще не обнародован. В материале отмечается, что Татарстан является одним из главных центров набора личного состава для Африканского корпуса Минобороны РФ, а также площадкой производства беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга".

В августе 2025 года Министерство обороны России подтвердило, что генерал Лапин был заменен на должности командующего ЛВО и Северной группировки войск, а его место занял начальник штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Евгений Никифоров.

"Лапин на протяжении всей войны против Украины доказал свою некомпетентность как командир, но Кремль, вероятно, сейчас наказывает Лапина в рамках своей постоянной кампании по поиску козла отпущения и наказания чиновников за их неспособность отразить вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года. Президент России Владимир Путин в целом неохотно увольнял командиров, несмотря на выявленные недостатки командования, решая скорее переназначать командиров, чем увольнять их", – говорится в статье.

Лапина жестко критиковали

Полное увольнение Лапина с военной службы стало заметным переломным моментом. На протяжении всей войны Лапин подвергался жесткой критике за свои провалы как командир. В 2022 году он возглавлял Центральную группировку войск во время контрнаступления Украины на Харьковщине осенью, что заставило российские войска оставить Лиман. Его неудачи резко критиковали чеченский лидер Рамзан Кадыров и покойный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обвиняя российское командование в неспособности быстро реагировать на обострение ситуации вокруг Лимана.

По словам аналитиков, критика со стороны Кадырова и Пригожина привлекла особое внимание, ведь Путин и его рупоры обычно сдержанно комментируют действия военных командиров или их замены.

Лапин также возглавлял Северную группировку войск во время вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года. Под его руководством с мая 2024-го по март 2025-го проводились наступательные операции по созданию буферной зоны на севере Харьковской и Сумской областей. Впрочем, ВСУ удалось предотвратить формирование значительной и длительной буферной зоны.

Освобождение Лапина, вероятно, является частью более широкой стратегии Кремля: наказать российских чиновников за неспособность предотвратить украинское наступление под Курском. Уже задержаны и обвинены несколько региональных чиновников в Курской, Брянской и Белгородской областях за ненадлежащее управление строительством оборонительных укреплений на приграничных территориях.

"Примечательно, что Кремль не наказал Лапина за его многочисленные оперативные провалы в Украине, но, вероятно, решил наказать его сейчас за неспособность защитить российскую территорию", – указано в материале.

Как писал OBOZ.UA, по мнению аналитиков из ISW, заявления, звучащие из Кремля, свидетельствуют об уверенности российского диктатора Владимира Путина в способности России победить в войне на истощение. Также он рассчитывает на панику среди украинцев, которой планирует добиться за счет военной эскалации и атак на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на энергетику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!