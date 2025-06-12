Перед ударом должны пролететь более 12 тыс. км: Россия начала использовать новые аэродромы для стратегической авиации. Карта

Россия начала использовать новые аэродромы для своей стратегической авиации, в частности для самолетов Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Это произошло после атаки беспилотников на авиабазы "Оленья" и "Белая" 1 июня.

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Теперь вражеские самолеты перед ударом должны пролететь более 12 тыс. км. Об этом сообщает Telegram-канал Tracking.

Два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые ранее базировались на авиабазе "Белая", были передислоцированы на аэродромы "Анадырь" и "Елизово". Расстояние от этих аэродромов до Украины составляет около 6770 и 7250 километров соответственно.

Также самолеты Ту-22М3, ранее базировавшиеся на "Оленье", теперь иногда летают на аэродром "Советский" в Республике Коми, что в 2400 км от Украины. Самолеты Ту-95МС выполняют межбазовые перелеты между авиабазами "Оленья", "Энгельс-2" и "Украинка".

Для запуска крылатых ракет Х-101 по территории Украины одному из самолетов Ту-95МС приходится пролететь более 7000 км – от авиабазы "Украинка" через "Оленью" до пусковых позиций в районе Саратовской области. После выполнения миссии самолет возвращается на базу, преодолевая еще примерно 5400 км.

Общий боевой вылет самолета Ту-95МС теперь составляет около 12 400 км и длится примерно 23 часа пребывания в воздухе.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составили 41 борт: уничтожены или поражены самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

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