Нефтеперерабатывающий завод 'Роснефти' в Саратове приостановил работу после атаки дронов – Bloomberg

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", на данный момент приостановил свою работу. В воскресенье, 10 августа, его атаковали украинские дроны.

Об этом пишет Bloomberg. По словам осведомленного лица, с которым пообщалось издание, НПЗ в Саратове прекратил прием нефти.

Нефтеперерабатывающий завод в Саратове, расположенный в Поволжье, имеет проектную мощность около 140 000 баррелей нефти в сутки. Его длительная остановка может повлиять на внутренние поставки бензина именно в то время, когда спрос на топливо демонстрирует сезонный рост. В "Роснефти" ситуацию пока не прокомментировали.

"Это уже третий нефтеперерабатывающий завод, который получил повреждения от ударов дронов в этом месяце. Российские и украинские войска обмениваются воздушными ударами накануне встречи президента США Дональда Трампа и его коллеги Владимира Путина, запланированной на эту пятницу", – сказано в статье.

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Саратове

Ночью 10 августа дроны атаковали Саратовскую область РФ. Целью удара стал нефтеперерабатывающий завод в Саратове, на территории которого после атаки начался сильный пожар.

На этот раз местные власти даже признали, что "на одном из промышленных предприятий" зафиксированы повреждения.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удары по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Операцию осуществили Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Саратовский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры России, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет около 7 миллионов тонн нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 августа беспилотники также атаковали российские республики Коми и Татарстан. Там сработали системы оповещения. По предварительной информации, в городе Ухта был атакован местный нефтеперерабатывающий завод.

