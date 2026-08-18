"Наши deepstrike занимают второе место": в ГУР назвали вопросы, которые больше всего беспокоят россиян

Украинские удары типа deepstrike занимают второе место среди основных проблем, беспокоящих российское население. Подобные атаки на НПЗ страны-агрессора уже сказываются на доходах бюджета и крупного бизнеса РФ, а также создают проблемы с экспортом нефти.

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Об этом в интервью украинским медиа рассказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий. Отдельно он отметил результативность и middlestrike-операций, которые нарушают военную логистику оккупантов в Крыму и на юге Украины.

Удары по РФ усиливают тревогу среди россиян

По словам Скибицкого, украинские deepstrike-операции в настоящее время занимают второе место среди факторов, которые больше всего беспокоят российское население. Больше всего же россиян, как и раньше, беспокоит ухудшение уровня жизни.

"Чего боится сейчас режим Путина? То, что наши deepstrike занимают второе место среди вопросов, которые больше всего беспокоят местное население. Первый вопрос – это уровень жизни. Это уже не говоря о том, как наши атаки на российские НПЗ снизили доходы бюджета и крупного бизнеса", – сказал он.

Генерал-майор отметил, что упоминание украинских операций глубокого удара в числе ключевых проблем, фиксируемых российскими социологическими опросами, свидетельствует об их ощутимом влиянии на противника.

Значение middlestrike для Украины

В то же время Скибицкий обратил внимание на результаты операций middlestrike, которые затрудняют снабжение российских войск в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины.

По его словам, подразделения ГУР поражают российские радары, комплексы противовоздушной обороны, а также системы управления войсками и вооружением. Это помогает снижать боеспособность противника и создает условия для более точного поражения его военных объектов.

Напомним, по словам Скибицкого, украинская разведка пока не видит признаков подготовки России к новому наступлению с севера, однако теоретически такая операция возможна. Ключевым фактором станет вероятная новая мобилизация в РФ, после которой страна-агрессор сможет сформировать ударную группировку.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Скибицкого, РФ готовится продолжать удары по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой. В частности, оккупанты уже разработали специальный дрон для поражения электроопор, который с помощью взрывного элемента способен перерезать металлические конструкции.

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