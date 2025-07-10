Как же хочется кричать на весь мир: ну, как можно было не увидеть рождение нового триколорадного фашизма на россии? У вас же аналитики, социологи, разведка, у вас столько возможностей, а вы не увидели нового гитлера?

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Ладно ми – країна пострадянського впливу. Ми ледь вилізли з того радянсько-імперського гулагу. Ми досі відхаркуємо з кров’ю цю "палочку сталіна". Але ж світ! Величезний, сучасний, потужний, демократичний світ! Як він міг не побачити формування, зростання, мужніння фашизму? – пише Олена Степова для "Інформаційного спротиву".

Коли я кажу "фашизм" я маю на увазі росію. Напевно, треба ввести новий термін "рашизм", але навряд чи світ це зрозуміє. Тому буду пояснювати на старому терміні. От багато, хто каже "нам стільки країн допомагають, то не треба їх звинувачувати". Я не звинувачую, я дивуюсь тому, чому світ не побачив зростання фашизму, який на цей час загрожує вже не тільки нам, Україні, а усьому світу.

Як щоб ми, Україна, були б першою ластівкою, я б ще зрозуміла. Мовляв, ось жили усі країни тихо-мирно, поважали кордони одна одної, традиції, культуру, мову, притримувалися угод, договорів, вели собі спокійне життя, займалися б бізнесом та торгівлею, а тут раптово без усіляких попереджень росія нападає на Україну. Й усі такі "та ви що, як так, а ну негайно припинити"…

Насправді, ми не перші, перед нами були Молдова, Абхазія, Чечня, Грузія…

Агов, світе, ти не бачив? Ти не розумів, що усе, що вміє росія, це вбивати? Що кожен крок росії, це кровавий слід на землі… Чому не було реакції світу на напад росії на Молдову, Абхазію, Чечню, Грузію, Україну?

У 1991 році росія оголосила про свою незалежність від срср. Так, саме так, росія оголосила свою незалежність від срср й підтримала розпад Радянського союзу.

Здавалося б, вільна, сильна, гарна, золото-валютна, ресурсна, ядерна, живи-радій-процвітай. Ні, вже у 1992 році росія здійснює військову агресію проти Молдови.

Проросійські гауляйтери на частині Молдови, де й розміщувалась російська військова база, заявили про суверенітет, який підтримав кремль, перетворивши Придністров’я на гетто. Розпочалася війна, в якій за 20 місяців до 1000 російських військових. Скільки росіян знищили мешканців Молдови (Придністров’я) – невідомо. Придністров’я перетворилось на сіру зону, не визнану ніким, зі зруйнованою економікою, міжнародною ізоляцією.

Чому промовчав світ? Санкції були введені лише проти Придністров’я та його лідерів. А винний? Чи була офіційно визнана росія окупантом? – Ні! Чи була міжнародна реакція, яка б зупинила мрії росії йти далі? – Ні!

14 серпня 1992 року росія підтримала абхазьких сепаратистів, фінансувала та озброїла їх у війні проти Грузії. Саме тому у 2014 році багато писали саме про "абхазький сценарій", який росія розіграла на Донбасі.

В Абхазії російська зброя опинилася в руках абхазів, російські літаки бомбили цивільні об’єкти на території, контрольованій Грузією, російські військові судна були надані для обстрілу Сухумі. Результат ще однієї російської авантюри – вбито понад 2500 російських військових, цивільних знову ніхто не рахував. Абхазія відокремилася від Грузії й стала ще одним гетто, яке керувалося росією.

В 2014-му році я дуже багато читала саме про Абхазську, Чеченську війну, та окупацію Молдови, бо, якщо чесно, один почерк одного й того ж сценариста відчувався смородом у повітрі.

На Донбасі почали говорити про отримання суверенітету від України. Це одразу підхопили усі ЗМІ, які контролювалися росією, в тому числі й українські ЗМІ. Насправді настроїв з сепаратизму на Донбасі було аж менше 5 відсотків від мешканців, що на той час там проживали. Більше ця карта розігрувалася інформаційно за допомогою партії регіонів, комуністів, місцевої влади та українських проросійських політиків на кшталт Вітренко та Симоненко.

В усіх сценаріях від Придністров’я до Донбасу росія "допомагала" отримати суверенітет для якоїсь частини чи території, інформаційно, військово та фінансово, інформаційно підсилювала сепаратистські настрої, озброювала люмпен, створювала фейки, симулякри, лякала людей та підкупляла чиновників.

За "абхазький конфлікт" знову санкції лише від Грузії. Світ не побачив "розминку", яку почав російський фашизм, випробуючи сценарії для подальших війн.

Перша російсько-чеченська війна 1994-1996 вбила понад 15 000 російських військових. Цивільних – невідомо. Друга російсько-чеченська війна йшла з літа 1999 року до весни 2009 року.

У цивілізованому світі. Де бізнес, де купа міжнародних інстанцій. Де демократія, свобода та захист прав людини, вбивали людей. Катували. Ґвалтували. 10 років війни при повному мовчанні світу. Журналістка Анна Політковська написала книгу про цю війну та була вбита на день народження Путіна в 2006 році. На її честь названо залу Європейського Парламенту у Брюсселі, бо світ любить мертвих героїв.

Живі герої дуже дратують світ. Вони зривають з очей рожеві окуляри, кричать – війна, кричать про злочини росії, але ж бізнес, але ж толерантність, але ж…

8 серпня 2008 року російські війська під приводом "захисту населення" розпочали вторгнення до Грузії з територій невизнаних республік Північної Осетії та Абхазії. Російські літаки завдали понад 100 ударів по грузинських містах, скидаючи бомби на цивільні райони. На цій війні загинуло десь до 200 російських військових. Цивільних громадян ніхто не рахував.

На початку 2015 року уряд президента Сирії Башара Асада був приречений на крах через популізм, тиранію, диктатуру та знущання над людьми. Але саме російська зброя, повітряна підтримка та війська, яких росія привезла до Сирії, підсилили диктатуру Асада та зруйнували життя мільйонів людей. Підтримку режиму Асаду кремль здійснював з 2011 року. За 6 років війни у Сирії загинуло до 1000 російських військових та найманців "вагнерів".

З 1992 року ніхто не зупинив росію, не покарав, не відрубав руки, які шарили по усьому світу.

З 1992 року, з року першої війни на рахунку незалежної росії, світ продовжував вести торгівельні та дипломатичні відносини з режимом путіна, тим самим фінансуючи російський фашизм.

Як вам події в Азербайджані? Для мене передбачувані. Бо в Україні росія не затримається.

Далі під прицілом кремля усі пострадянські республіки, а потім Європа – Польща, Німеччина…

У росії немає наміру зупиняти війну. Більше скажу: росія ввійшла у раж.

Період 2014-2019 – це був період підготовки, експеримент "Донбас". В цей період росія прощупувала не тільки нас, Україну, а й Європу. Шукала слабкі місця, купляла чиновників, ЗМІ, навіть громадських діячів.

Як говорили місцеві колаборанти, путін не мав наміру захоплювати усю росію. Дійсно мав розіграти "абхазький сценарій", його б влаштовувала ситуація Крим та Донбас під його контролем. Згодом, проаналізувавши усі плюси та мінуси, було прийнято рішення про захоплення усієї України, хоча, за попередніми висновками, усі попереджали путіна про затяжну війну до 2028 року. Про це гарно написав мій колега по ІС Олександр Коваленко.

Але, для мене ось важливо зрозуміти, як з 1992 року, з першої війни, яку почала росія, світ не побачив, що фашизм, нацизм, знову набирає сили. Що змусило світ закрити очі на мільйоні загиблих мирних громадян?

Війна в Україні почалася у 2014 році, але могла й не початися, відрубай світ руки росії у 1992 році. Путін досі не визнаний терористом номер один у світі.

За усі періоди війн, що почала росія, вона не отримала жодного покарання та усі часи була визнаною, приймала участь у всіх міжнародних організаціях та вела торгівлю з усім світом. Кожен патрон, кожен снаряд, який випускає по нам росія, чи завтра випустить по Азербайджану, чи по Польщі, чи по Берліну, чи по Латвії, чи по Естонії, це гроші з торгівлі, з продажу світу російського газу, нафти, золота та іншого.

Санкції щодо росії мають носити глобальний характер й мають бути застосовані не тільки відносно росії, а й їх компаньйонів. Світ має назвати росію її справжнім іменем – фашизм.

Світ має засудити фашизм та визнати росіян фашистами. Світ має об’єднатися, щоб знищити це явище назавжди. Світ має зрозуміти, він не надає допомогу Україні, а Україна не стоїть з простягнутою рукою. Поки світ думає, що надає допомогу, а ми слабкі й це лише наша війна, світ програє. Насправді в нас єдиний ворог – фашизм росії.

Ми усі в Антиросійській коаліції, ми усі або переможемо росію, або російській чобіт буде топтати Францію та Італію, Швецію та Польщу.

З 1992 року росія вбила мільйони цивільних громадян в Україні, в Грузії, в Молдавії, в Осетії, в Абхазії, в Сирії. Безкарність породжує уседозволеність. Світ має усвідомити, що непокаране зло набирає силу й оглядається у пошуках нової жертви.