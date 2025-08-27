Люди выбежали на улицы: в Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане вечером 26 августа произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в акватории Каспийского моря неподалеку от Дербента. В Махачкале люди выбегали на улицы, почувствовав колебания земли.

О происшествии сообщают российские СМИ, отметив, что толчки ощутили также в Чечне, Астраханской области, Пятигорске и Актау. По данным местных телеграмм-каналов, землетрясение отозвалось даже в соседнем Азербайджане и в столице Грузии – Тбилиси.

Очевидцы писали в соцсетях, что толчки были настолько ощутимы, что в квартирах шаталась мебель. В некоторых районах люди вышли из многоэтажек во двор и долго не возвращались обратно, опасаясь повторных колебаний.

По предварительным данным, жертв и серьезных разрушений нет, но службы продолжают проверку инфраструктуры. Колебания докатились также до Азербайджана, а слабые отголоски – до Северного Кавказа.

Напомним, как писал OBOZ.UA, 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение у берегов Камчатки в РФ. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 8,8 по шкале Рихтера. Явление вызвало несколько волн цунами, в результате чего был затоплен порт Северо-Курильска.

После землетрясения на Камчатке на Сахалине эвакуировали 2700 человек.

Также после землетрясения ученые зафиксировали (впервые в истории наблюдений) извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Извержение началось 2 августа, причем позже выбросы пепла уже достигали высоты в шесть метров.

