«Летающий Чернобыль»: Россия готовит испытания ракеты с ядерным двигателем, появились подробности

Россия, вероятно, готовится к новой серии испытаний крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, которую на Западе прозвали "летающим Чернобылем" из-за потенциальных радиационных рисков. На полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля, который используется для испытаний этого оружия, зафиксировали активность российской военной авиации и судов.

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22–23 августа на аэродром Рогачево прибыли два воздушных судна, предназначенные для телеметрии ракетных запусков, самолет-радар А-50У и четыре транспортных самолета. Об этом сообщает Barents Observer.

Россия стягивает технику на Новую Землю

По данным спутниковых снимков, на аэродром Рогачево начали перебрасывать технику, которую могут использовать при подготовке и проведении испытаний "Буревестника".

Два Ил-976 СКИП имеют статус самолетов командно-измерительного пункта. Их используютдля получения телеметрической информации и контроля за ракетными пусками.

Помимо них, на Новой Земле зафиксировали А-50У, выполняющий задачи радиолокационного обнаружения и управления. Также туда прибыли четыре транспортных Ан-26 в сопровождении вертолетов. Их могут использовать для переброски военного персонала и обеспечения территории ядерного полигона.

Параллельно была зафиксирована активность среди судов в Баренцевом и Карском морях. Они могут привлекаться к обеспечению и контролю испытаний ракеты.

Россия также выпустила уведомление NOTAM, которым закрыла для полётов воздушное пространство вблизи Новой Земли. Подобные ограничения применяются во время проведения ракетных испытаний.

Предыдущие испытания заканчивались авариями

По данным американской разведки, в 2017–2019 годах Россия провела 13 испытаний "Буревестника". По оценкам американской стороны, все они оказались неудачными.

8 августа 2019 года на военном полигоне вблизи Ньонокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек — пять ученых российского ядерного центра и двое представителей Минобороны РФ.

После инцидента в районе, расположенном примерно в 30 км от Северодвинска, зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона, который уже через несколько часов вернулся к норме. Авария стала одним из самых серьёзных инцидентов, связанных с разработкой "Буревестника".

Что известно о "Буревестнике"

9М730 "Буревестник" — российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которую впервые представил президент России Владимир Путин в 2018 году.

В Кремле заявляли, что благодаря ядерному двигателю она якобы будет иметь практически неограниченную дальность полета и сможет обходить системы противоракетной обороны. Именно из-за ядерной силовой установки и потенциальных рисков радиоактивного загрязнения на Западе ракету прозвали "летающим Чернобылем".

В октябре 2025 года Путин заявил о якобы успешных испытаниях "Буревестника". Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждал, что ракета пролетела 14 тысяч километров за 15 часов, однако российское Минобороны не обнародовало видео самого полёта.

Как писал OBOZ.UA, российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой имеет ряд сомнительных характеристик, а её испытания неоднократно заканчивались неудачами. Эксперты также ставили под сомнение целесообразность создания такого оружия и его заявленные возможности.

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