Лавров размечтался о встрече с Рубио: какие требования выдвинули у Путина

Глава МИД России Сергей Лавров готов встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, но Москва не откажется от своих ключевых условий для завершения войны. Он также отметил, что переговоры возможны только при соблюдении российских "интересов безопасности".

Видео дня

Об этом заявил Лавров в комментарии российским пропагандистам, которых цитирует Reuters. В публикации отмечается, что попытки президента США Дональда Трампа договориться о прекращении войны в Европе пока потерпели неудачу. В прошлом месяце он отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште.

Напряжение после срыва встречи

Кремль ранее опроверг сообщения западных СМИ о якобы конфликте между Путиным и Лавровым из-за срыва саммита. По данным журналистов, глава МИД РФ отправил американской стороне сигнал, что Москва не намерена идти на уступки по украинскому вопросу.

"Госсекретарь Марко Рубио и я понимаем важность регулярного диалога. Это нужно для обсуждения украинского вопроса и развития двусторонней повестки дня", – заявил Лавров. По его словам, Москва готова к личным встречам, когда это будет целесообразно.

Позиция Москвы

Прошло почти четыре года с начала полномасштабного вторжения, и оккупационные российские войска продолжают медленное продвижение. Сейчас под контролем Кремля находится около 19% территории Украины – участки, которые Москва уже называет "своими регионами".

Лавров добавил, что "договоренности", достигнутые между Путиным и Трампом 15 августа на военной базе в Анкоридже, основываются на требованиях, выдвинутых еще в июне 2024 года. Часть предложений разработал специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

Условия Путина и позиция Киева

Путин еще в июне 2024 года озвучил свои главные требования: Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО и вывести войска из всех четырех областей, которые Москва считает "своими" – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Эти территории Россия официально провозгласила частью федерации после незаконных "референдумов".

Сейчас Кремль контролирует Крым, почти всю Луганскую область, около 80% Донецкой, а также примерно три четверти Херсонской и Запорожской. Частично оккупированными остаются также районы Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что отдельные территории могут быть временно де-факто оккупированными, но любое юридическое признание исключено. Он отмечает, что не имеет мандата "отдавать" украинскую землю, ведь это поставило бы под угрозу не только Украину, но и безопасность всей Европы.

Ожидание сигнала из Вашингтона

Лавров заявил, что Москва сейчас ждет подтверждения от США, что договоренности, достигнутые во время саммита в Анкоридже, остаются в силе. Он добавил, что в Вашингтоне "никто не ставит под сомнение территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии воссоединиться со своей исторической родиной".

Термин "Новороссия" употребляется российскими оккупантами в отношении территорий юго-востока Украины, которые входили в состав Российской империи в XVIII–XIX веках. Это также название пророссийского нацистского движения, стремящегося восстановить контроль Москвы над этими регионами.

В то же время, комментируя планы ЕС использовать замороженные 210 миллиардов евро российских активов для поддержки Украины, Лавров пригрозил "ответом", заявив, что такой шаг не имеет правовых оснований.

По его словам, США по дипломатическим каналам сообщили Москве, что рассматривают предложение Путина сохранить ограничения, определенные в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START), после его завершения в феврале 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как президент Финляндии Александр Стубб предположил, что российский диктатор Путин может посетить встречу G20 в конце ноября в ЮАР и встретиться там с президентами США Дональдом Трампом. Также он намекнул на возможность участия в этой встрече украинского лидера Владимира Зеленского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.