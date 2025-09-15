Кремль столкнулся с огромным дефицитом бюджета на фоне войны: в ISW спрогнозировали действия российских властей

На фоне продолжения полномасштабной войны против Украины Россия столкнулась с огромным дефицитом бюджета. Чуть больше чем за полгода он существенно превысил прогнозируемый годовой показатель.

И заполнять бюджетную "дыру" Кремль, скорее всего, будет путем повышения налогов для россиян, а не уменьшением финансирования военного сектора. О ситуации с российской экономикой рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Кремль, похоже, собирается заставить россиян из своих карманов оплачивать продолжение агрессивной войны против Украины. На фоне усиливающихся проблем с российской экономикой и ростом дефицита бюджета российское правительство рассматривает возможность увеличения налогов.

Сразу несколько источников в российском правительстве сообщили российскому оппозиционному изданию The Bell о возможном увеличении одного из ключевых налоговых сборов – налога на добавленную стоимость, взимаемого с большинства российских товаров и услуг внутри страны. Обсуждается его рост с 20 до 22% уже в ближайшее время.

На крайне непопулярный шаг, который затронет всех без исключения россиян, Москва может решиться из-за колоссального дефицита бюджета. По озвученным российским министерством финансов 9 сентября данным, за период с января по август он достиг 4,2 триллиона рублей (примерно 50 миллиардов долларов), что значительно превышает заложенный в бюджете дефицит в 3,8 триллиона рублей (примерно 45 миллиардов долларов) на весь 2025 год.

Российские чиновники рассчитывают, что повышение НДС на 2% позволит дополнительно получать около триллиона рублей ежегодно (эта сумма эквивалентна около 11,9 млрд долларов и составляет около 0,5% ВВП России). И фактически, поясняют аналитики, эти деньги Кремль собирается вытащить из карманов россиян, ведь предприятия традиционно перекладывают большую часть повышения налогов на потребителей, увеличивая стоимость товаров и услуг.

При этом гражданам РФ не следует рассчитывать, что эти деньги будут направлены на медицину или на образование: скорее всего, они также будут сожжены в бессмысленной неспровоцированной агрессии РФ против Украины.

Аналитики подчеркивают, что именно война привела к возникновению сложной ситуации с российской экономикой и федеральным бюджетом. И признаков того, что в Кремле хоть немного задумываются о прекращении войны – не наблюдается.

"Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военный бюджет России сейчас составляет 6,3 процента ее ВВП, или 13,5 триллиона рублей (примерно 160 миллиардов долларов), значительная часть которых, вероятно, способствует дефициту федерального бюджета России. Эти 6,3 процента ВВП, в частности, не включают инвестиции России в производство оборонно-промышленной базы. Кремль наоборот предложил российским производителям небольших беспилотников нулевую ставку НДС в конце июля 2025 года", – отметили в ISW.

Если решение о повышении НДС таки будет принято (а это очень вероятно, ведь, по словам источников Reuters в Кремле, там считают такое повышение единственным способом решить проблему дефицита), россиян ждет новый скачок цен.

Это уже происходило несколько лет назад, когда российское правительство приняло в 2019-м решение о повышении НДС с 18 до 20%. Это, по данным российского Центробанка, привело к росту инфляции на 0,55– 0,7 процентных пунктов.

К тому же, повышение налога перечеркнет годовые усилия Центробанка РФ, который приложил немало усилий для борьбы с инфляцией и постепенно снижал ключевую процентную ставку с 21 до 18% с июня 2025 года.

"Повышение НДС, вероятно, приведет к росту инфляции, одновременно снижая денежный поток в российской экономике, ослабляя покупательную способность потребителей и провоцируя дальнейшую стагнацию экономического роста России. Путин непреднамеренно создал экономическую ситуацию, из которой России будет трудно выйти, реализуя политику, направленную на увеличение зависимости российского общества от военных расходов путем значительных инвестиций в российскую оборонно-промышленную базу, и все это в то время, когда российское общество сталкивается с дефицитом рабочей силы и бензина, более широкими демографическими проблемами и сокращением сбережений", – отметили аналитики.

В ISW также прогнозируют, что дальнейшее ухудшение уровня жизни россиян российские власти будут "продавать" им как необходимую "жертву" во имя "победы" в российско-украинской войне.

