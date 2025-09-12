Китайский бизнес все больше захватывает российский рынок: какие отрасли уже дерусифицированы

По состоянию на сентябрь 2025 года в стране-агрессоре России действует не менее 13 тысяч юридических лиц с китайским капиталом. Это на 23% больше по сравнению с концом 2024 года. Суммарная выручка этих компаний по итогам прошлого года превысила 41,3 млрд долларов США.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Таким образом "китайский бизнес продолжает активную экспансию на российский рынок", утверждают в СВР.

Отмечается, что китайские менеджеры пытаются локализовать весь производственный процесс на территории страны-агрессора, то есть "завладеть промышленными активами в РФ".

"Это на сегодня дает возможность им снизить себестоимость продукции, а также воспользоваться государственными российскими программами поддержки бизнеса. В то же время доступ китайских компаний к инвестиционным возможностям Пекина ставит их в привилегированное положение по отношению к российским производителям, которые страдают от дефицита ликвидности", – отметили в СВР.

Сейчас в российской внешней торговле России доля Китая составляет уже треть, тогда как российская доля в китайской внешней торговле не превышает пяти процентов. Такой дисбаланс дает Китаю возможность не только оперативно реагировать на требования потребителя, но и одновременно вытеснять российского производителя с собственного внутреннего рынка.

"Например, китайские производители грузовиков уже контролируют более 53% продаж на российском рынке. Реализация грузовиков собственного производства в России за первое полугодие 2025 стремительно упала на 56%, а в сегменте магистральных тягачей сокращение достигло 70%", – рассказали разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Китае не верят в газовый проект Кремля и не хотят инвестировать в новый газопровод, который мог бы компенсировать "Газпрому" около пятой части потерянного экспорта в Европу. Кремль уже почти два десятилетия добивается согласия Пекина на это строительство – и безрезультатно.

