В Китае не верят в газовый проект Кремля и не хотят инвестировать в новый газопровод, который мог бы компенсировать "Газпрому" около пятой части потерянного экспорта в Европу. На данный момент Кремль уже почти два десятилетия добивается согласия Пекина на это строительство.

Видео дня

Однако пока стороны ограничились лишь меморандумом о намерениях – контракта на поставку газа до сих пор нет. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Что известно о новом газопроводе

РФ хочет проложить трубу для транспортировки газа длиной 2,6 тыс. км. "Газпром" будет вынужден финансировать этот проект самостоятельно, так как Пекин отказался инвестировать в него средства.

Окончательная цена топлива пока не согласована. Китай настаивает на уровне внутренних российских тарифов в $120-130 за тыс. кубов, тогда как Москва предлагает диапазон $265-285 – аналогично "Силе Сибири-1".

"Строительство оценивается в $25 млрд и значительно усилит финансовое давление на компанию, которая фактически субсидирует китайских потребителей", – отметили в СВР.

"Газпром" оказался в затруднительной ситуации

Там добавили, что газовый бизнес "Газпрома" остается убыточным: потери составили $11,6 млрд в 2024 году и еще $134 млн за первое полугодие 2025-го.

Денежные резервы компании сокращаются третий год подряд – с $33 млрд в начале 2022-го до $6,7 млрд в июне 2025-го. После новости о подписании меморандума акции "Газпрома" резко упали, а капитализация снизилась на $1,24 млрд.

Ранее мы писали о том, что за январь-июль 2025 года "Газпром" экспортировал в Европу лишь 9,93 млрд кубометров газа, что является самым низким показателем с начала 1970-х годов. После потери транзита через Украину объемы поставок упали почти вдвое, и до конца года могут не превысить 17 млрд кубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай заваливает Россию своими товарами. На рынке представлены китайские телефоны, автомобили, еда, даже картофель с капустой. Российские производители страдают, но стойко держат язык за зубами.

Это объясняется тем, что отказать старшему брату не может даже диктатор Владимир Путин. За все нужно платить, в том числе и за помощь в войне против Украины, без которой РФ быстро пойдет на дно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!