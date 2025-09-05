Китай завалил Россию своей картошкой и автомобилями: как РФ становится сырьевым придатком 'большого брата'

Китай заваливает Россию своими товарами. Китайские телефоны, китайские автомобили, китайская еда, даже картошка с капустой китайские. Российские производители страдают, но стойко держат язык за зубами, ведь отказать старшему брату уже даже президент Владимир Путин не может. За все нужно платить, в том числе и за помощь в войне против Украины, без которой РФ быстро пойдет ко дну.

Китай завалил РФ своими машинами

Китай буквально наводнил авторынок России своими автомобилями. Сегодня уже более 6% автолюбителей РФ ездят на "китайцах", и их число растет. Единственное, что пока сдерживает китайский автопром в РФ – неплатежеспособность российского населения.

Высокая ставка кредитов (23-27%) не позволяет россиянам покупать автомобили или менять их на новые. Поэтому часть из водителей предпочитают ездить на стареньких европейских, японских машинах в ожидании снятия санкций. Либо на российских развалюхах.

Зато российский автопроизводитель терпит огромные убытки – покупатели все-таки предпочитают китайские авто. Только в первом полугодии 2025 года продажи авто РФ сократились почти на 25%. А грузовиков и автобусов на 52 и 55% соответственно.

Продажи авто Lada в первом полугодии 2025 года уменьшились на 30%. На "КамАЗе" объем продаж также сократился на 30%. Одна из главных причин – конкуренция Китая и высокая кредитная ставка.

В результате "АвтоВАЗ", ГАЗ, "КамАЗ", "ЛиАЗ" объявили о переходе на сокращенную рабочую неделю. "Лада" также анонсировала 4-дневную рабочую неделю и снижение зарплат.

От картошки до гаджетов

Но не только китайский автопром задавил российский. Из-за того, что США могут ввести для Китая высокие тарифы, большой брат решил сбывать в РФ электронику, бытовую технику, автозапчасти, товары повседневного спроса, а также комплектующие и материалы для промышленности. Все, что он ранее вывозил на Запад.

В этом году КНР завалила РФ своим картофелем. На фоне того, что россиянам не хватает "второго хлеба" из-за климатических катаклизмов и непрофессионального управления агросферой, поставки китайской картошки увеличились более чем в 4 раза.

Вместе с тем на столах у россиян теперь китайская капуста, кабачок, морковь, репчатый лук, чеснок, яблоки, огурцы, даже китайские арбузы, дыни и виноград. А также дачники и агропредприятия используют китайские семена.

Большим потоком в российские магазины идут китайские игрушки, косметика, товары для маникюра, электроника и гаджеты, зоотовары, одежда и обувь, спортивные и бытовые товары, принадлежности для кухни, для дома, строительные товары.

В магазинах полно китайских люстр и светильников, розеток и камер видеонаблюдения, принадлежностей для школы, посуда, чай, рис, ткани, ковры. Перечислять можно бесконечно.

Россия отправляет в Китай сырье

"У нас в Сибири ничего кроме китайского уже давно не купишь. Крем, тушь, консервы, крупы, рыба, телевизоры – все из Китая. Качество оставляет желать лучшего. Но мы не можем выбирать, потому что все везут из КНР. Пытаемся заказывать в интернет-магазинах в Москве или Питере, приезжает посылка, а там тоже Китай. Мне вот интересно, а в Китае столько же российских товаров или только шоколад и водка?" – возмущается жительница Иркутска.

Россия также поставляет свои товары в Китай. Однако ее список куда скромнее. Поскольку две трети составляют сырье – нефть, газ, уголь, энергоносители, металл, лес. Также зерно. Можно сказать, что Россия стала сырьевым придатком Китая.