'Какой план?' В России 'потеряли' Путина после атаки Украины на аэродромы: Z-блогеры паникуют

В России среди Z-блогеров начала распространяться паника, там "потеряли" российского диктатора Владимира Путина. Кремлевский глава нигде не появляется публично после разгромной операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина", произошедшей 1 июня.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "ЧТД". Пользователи предполагают, что Путин вообще не отреагирует на украинскую атаку, в результате которой поражено более 40 самолетов.

"Z-патриоты потеряли Путина – он не появляется нигде публично с 31 мая (не считая кремлевских "консервов". А параллельно уже сомневаются, что тот вообще ответит на удар по авиабазам", – говорится в сообщении.

Хотя видео с российским диктатором и появлялись после 1 июня, однако разная одежда Путина подтверждает, что кадры были сделаны в разные дни, то есть сняты заранее, но опубликованы позже.

"Уже 4 дня от Папы нет никаких заявлений и новостей. Помогите найти человека. Может что-то случилось?" – написали россияне.

Судя по комментариям, они уже не уверены и в применении знаменитого "Орешника", мол, для чего им вообще бить, ведь это не решит никаких проблем.

"По каким целям будете бить "Орешником" и ради чего? "Орешник" наших проблем не решит. Для него в текущей парадигме СВО просто нет целей", – говорится в сообщении.

В свою очередь муж топ-пропагандистки РФ Ольги Скабеевой, ее соведущий в программе "60 минут" Евгений Попов в лучших мемных традициях заявил, что не стоит паниковать, ведь во время операции "Паутина" было якобы поражено только 3 – 4 самолета.

"Какой на*иг Перл-Харбор? Что за паника. По видео 3-4 борта. Вообще не понятно сколько из них действующие, а сколько муляжей", – "успокоил" пропагандист.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела в России масштабную спецоперацию "Паутина" по уничтожению вражеской стратегической авиации. На территории страны-агрессора было поражено более 40 самолетов, среди них А-50, Ту-95 и Ту-22М3. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, операция "Паутина" не оставила без внимания мир. Военные, политические деятели и публичные лица из разных стран отмечали, что Украина сделала мир намного безопаснее.

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