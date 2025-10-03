Добровольцы и осужденные: журналисты установили имена более 134 тысяч военных РФ, погибших на войне

Идентифицировано более 134 тысяч российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину. Наибольшую долю потерь составляют добровольцы и мобилизованные.

Об этом сообщает русская служба ВВС, отмечая, что часть данных получена из открытых некрологов и публикаций родственников. Также отмечается, что реальные потери, вероятно, значительно превышают установленные имена.

Исследование показало, что в первые полтора года пики смертности наблюдались во время штурма Бахмута и захвата Авдеевки, когда ежедневно погибали 100–150 человек, а после этого цифры снижались до 50–60. С октября 2023 года ежедневные потери остаются стабильно высокими –редко опускаются ниже 120 погибших в сутки.

Среди погибших 54% на момент начала войны не были кадровыми военными – это добровольцы, мобилизованные и осужденные из колоний. Профессиональные военные составляют лишь 17% от общего количества, но играют ключевую роль на передовой, в частности в подразделениях десанта и морской пехоты, которые используются для прорыва или стабилизации фронта.

Исследование отдельно выделяет добровольцев, которые подписали контракт уже после начала войны, – они составляют 29% погибших. Мобилизованные и приговоренные к военной службе под давлением составляют 14%.

Аналитики оценивают, что реальное количество погибших российских военных может колебаться от 206 до 298 тысяч. К этой цифре добавляются потери боевиков ДНР и ЛНР – примерно 21–23,5 тысячи, что увеличивает суммарные потери пророссийских сил до 227–321,5 тысячи человек.

Напомним, Россия готовит юридический фундамент для проведения всеобщей мобилизации, которой станет закон об обязательном круглогодичном призыве россиян. В Госдуме РФ в первом чтении был принят законопроект, согласно которому призыв граждан на военную службу будет происходить в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.

